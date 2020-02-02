Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что украинская сторона приедет на следующую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, включая ОРДЛО. Об этом он сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину, - сообщает "Интерфакс".
"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО – ред.) в конце октября", - сказал он.
Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.
"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.
По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.
Тогда Швили правильно прогнозирует, хотя на большее количество частей... Ибо как раз "проблема вывода" оккупационного режима, проблема не просто с экономикой и приватизацией....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 02 лют, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Я поставил бы вопрос так - по какому праву водители автобусов навязывают свою любовь к тому или иному фильму/радиостанции всем пассажирам? Причем вне того, на каком языке идет передача.
Я покупаю билет в автобус, а не в кинотеатр или концертную студию. Во время поездки у меня желание отдохнуть, или заняться каким-то своим делом, но мне навязывают обязательное прослушивание какой-то радиостанции (чаще всего) или просмотр фильма (намного реже). Причем уровень громкости зависит от настроения водителя. И просить водителя отключить трансляцию или уменьшить громкость бесполезно - всегда находятся несколько пассажиров, которые тут же выступают в защиту водителя, мол не нравится, едь в такси или иди пешком.
Редкое исключение - в апреле прошлого года ехал из Херсона в Киев автобусом Гюнсел'а. Там перед каждым пассажиром на спинке переднего сидения где-то 10" монитор, примерно два десятка фильмов разного жанра + больше десятка радиостанций, при этом чтобы услышать звук, надо вставить наушники в разъем, иначе тишина. Никто никого не принуждает, хочешь смотри или слушай радио по своему вкусу, не хочешь - сиди в тишине.
100 лет не ездил на междугородних автобусах, но когда ездил, помню, что включить что-нибудь водилу всегда просили пассажиры. По умолчанию телевизор салона был выключен. Не претендую, что мой личный опыт является референтным, но мы и всех деталей по нашумевшему рейсу не знаем - сам водила включил российский сериал, или спрашивал у кого-то ДО (во время - наверняка, спрашивал, раз среди пассажиров нашлись защитники этого "специфического" контента)...
При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу