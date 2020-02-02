shapo написав:

Да уж.Текст интересный, и есть копия донесения, где Шептицкий говорит, что не видит ничего плохого в формировании украинских частей, потому что эти части могут защитить мирное население в момент, когда отступят немцы, а советские войска еще не придут, и образуется невероятный хаос. Кроме того, он считал, что в Галичине и на Волыни оперирует большое количество банд различной политической окраски, которые сеют невероятные преступления против мирного населения, и это его очень беспокоит. Здесь же».Хлопцы заврались в одной статье. Сначала пишут что Шептицкий в разговоре осуждал немцев за убийство евреев, а ниже что уже где-то обвинял нацистов.И если он был так безнадежно болен летом 1941г и не писал приветственные письма Гитлеру то наверняка не мог не знать что его земляки , а не немцы, сделали 30 июня-2 июля 1941г