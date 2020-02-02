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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54165417541854195420>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу

Ти таких маєш на увазі?
https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk
В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.

В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.

Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.

На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.

Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:04

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:ерьезно?
И сколько таких и где они живут?

https://www.gazeta.ru/social/2007/09/10/2143922.shtml
В Израиле разгромлена неонацистская группировка — в нее входили молодые люди от 16 до 21 года, выходцы из стран СНГ. У них обнаружены нацистские мундиры и видеозаписи нападений на ортодоксальных евреев, бомжей и наркоманов. По некоторым данным, банда осквернила синагогу и готовила крупный теракт против панков.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:04

  lapay написав:Ти таких маєш на увазі?
https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk
В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.

В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.

Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.

На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.

Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.


И этих тоже - все крайности малочисленны и маргинальны, но шумят громко
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:08

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И этих тоже - все крайности малочисленны и маргинальны, но шумят громко

Пробема не в крайнойщах, а в тому, що ти завжди висвітлюєш тільки один край. Патріотичні форумчани дуже рідко звертають увагу на інший. Бо не треба розпалювати ворожнечу, чим ти постійно займаєшся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:08

  shapo написав:
Да уж.
Текст интересный, и есть копия донесения, где Шептицкий говорит, что не видит ничего плохого в формировании украинских частей, потому что эти части могут защитить мирное население в момент, когда отступят немцы, а советские войска еще не придут, и образуется невероятный хаос. Кроме того, он считал, что в Галичине и на Волыни оперирует большое количество банд различной политической окраски, которые сеют невероятные преступления против мирного населения, и это его очень беспокоит. Здесь же в этом разговоре митрополит сказал, что «то, что немцы сделали с евреями, ничто не может оправдать ‒ это невероятное преступление.
Митрополит Андрей Шептицкий выступал против преследования и уничтожения евреев, осуждал бесчеловечное отношение к евреям, обвинял фашистский режим в убийстве евреев, информировал папу Римского о преступлениях нацистов против евреев, открыто писал и немецкой администрации.».

Хлопцы заврались в одной статье. Сначала пишут что Шептицкий в разговоре осуждал немцев за убийство евреев, а ниже что уже где-то обвинял нацистов.
И если он был так безнадежно болен летом 1941г и не писал приветственные письма Гитлеру то наверняка не мог не знать что его земляки , а не немцы, сделали 30 июня-2 июля 1941г

Заврался уже ты.
Ты наврал о Шептицком, но после контраргументов - начал врать ещё больше

Тебе русским по-белому написано, что спасал евреев. Что осуждал действия нацистов. Информировал об этом и папу Римского, и немецкую администрацию.

А ты как попугай - 30 июня, 30 июня
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:09

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Кстати, Обама не мусульманин. Но для тебя это такие мелочи.

https://tsn.ua/ru/svit/v-belom-dome-naz ... obamy.html
https://spiderlog.livejournal.com/328281.html

А мы вероисповедание кого-то будем на основе опросов определять ?

"Единожды солгав". Применяй это выражение почаще лично к себе.


С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь.
Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.
Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумался https://inosmi.ru/fareast/20091123/156590611.html
Его партия это тоже образец христианства - http://www.iarex.ru/news/64337.html
.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:11

  zРадио написав:
  lapay написав:Ти таких маєш на увазі?
https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk
В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.

В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.

Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.

На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.

Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.


И этих тоже - все крайности малочисленны и маргинальны, но шумят громко

Ты сейчас конкретнее, кто тут был маргинален ?
СБУ-шник ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:18

  pesikot написав:
  shapo написав:
Да уж.
Текст интересный, и есть копия донесения, где Шептицкий говорит, что не видит ничего плохого в формировании украинских частей, потому что эти части могут защитить мирное население в момент, когда отступят немцы, а советские войска еще не придут, и образуется невероятный хаос. Кроме того, он считал, что в Галичине и на Волыни оперирует большое количество банд различной политической окраски, которые сеют невероятные преступления против мирного населения, и это его очень беспокоит. Здесь же в этом разговоре митрополит сказал, что «то, что немцы сделали с евреями, ничто не может оправдать ‒ это невероятное преступление.
Митрополит Андрей Шептицкий выступал против преследования и уничтожения евреев, осуждал бесчеловечное отношение к евреям, обвинял фашистский режим в убийстве евреев, информировал папу Римского о преступлениях нацистов против евреев, открыто писал и немецкой администрации.».

Хлопцы заврались в одной статье. Сначала пишут что Шептицкий в разговоре осуждал немцев за убийство евреев, а ниже что уже где-то обвинял нацистов.
И если он был так безнадежно болен летом 1941г и не писал приветственные письма Гитлеру то наверняка не мог не знать что его земляки , а не немцы, сделали 30 июня-2 июля 1941г

Заврался уже ты.
Ты наврал о Шептицком, но после контраргументов - начал врать ещё больше

Тебе русским по-белому написано, что спасал евреев. Что осуждал действия нацистов. Информировал об этом и папу Римского, и немецкую администрацию.

А ты как попугай - 30 июня, 30 июня


Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.
Каким образом он информировал об этом антисемитского папу в Риме вряд ли написавшие статейку из украинской радио свободы тоже покажут.
Если ты не знаешь что было в конце июня 1941г в Львове где жил Шептицкий гугл тебе в помощь-http://argumentua.com/stati/kholokost-lvovskii-pogrom-1941-goda-nemtsy-ukrainskie-natsionalisty-i-karnavalnaya-tolpa
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:22

  shapo написав: С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь.
Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.

Спорить я с тобой не буду.
Ты соврал о вероисповедании Барака Обамы и этого достаточно.

Можешь почитать, если английский знаешь
Barack Hussein Obama II

Если английский не знаешь, то
Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II
Вероисповедание - конгрегационализм (Объединённая Церковь Христа)

И мой тебе совет - не читай говно-посты в ЖЖ. Да и вообще, фильтруй информацию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:23

  lapay написав:
  shapo написав:ерьезно?
И сколько таких и где они живут?

https://www.gazeta.ru/social/2007/09/10/2143922.shtml
В Израиле разгромлена неонацистская группировка — в нее входили молодые люди от 16 до 21 года, выходцы из стран СНГ. У них обнаружены нацистские мундиры и видеозаписи нападений на ортодоксальных евреев, бомжей и наркоманов. По некоторым данным, банда осквернила синагогу и готовила крупный теракт против панков.


Да уж, серьезная организация - В общей сложности представители спецслужб задержали восемь молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Девятому подозреваемому в принадлежности к неонацистской банде — солдату срочной службы — удалось скрыться. Он покинул Израиль, как только его освободили под залог.
9 отморозков точно не потянут на правый сектор или С14
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