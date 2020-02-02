Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу
Ти таких маєш на увазі? https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.
В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.
Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.
На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.
Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.
Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:ерьезно? И сколько таких и где они живут?
https://www.gazeta.ru/social/2007/09/10/2143922.shtml В Израиле разгромлена неонацистская группировка — в нее входили молодые люди от 16 до 21 года, выходцы из стран СНГ. У них обнаружены нацистские мундиры и видеозаписи нападений на ортодоксальных евреев, бомжей и наркоманов. По некоторым данным, банда осквернила синагогу и готовила крупный теракт против панков.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Ти таких маєш на увазі? https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.
В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.
Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.
На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.
Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.
Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.
И этих тоже - все крайности малочисленны и маргинальны, но шумят громко
shapo написав: Да уж. Текст интересный, и есть копия донесения, где Шептицкий говорит, что не видит ничего плохого в формировании украинских частей, потому что эти части могут защитить мирное население в момент, когда отступят немцы, а советские войска еще не придут, и образуется невероятный хаос. Кроме того, он считал, что в Галичине и на Волыни оперирует большое количество банд различной политической окраски, которые сеют невероятные преступления против мирного населения, и это его очень беспокоит. Здесь же в этом разговоре митрополит сказал, что «то, что немцы сделали с евреями, ничто не может оправдать ‒ это невероятное преступление. Митрополит Андрей Шептицкий выступал против преследования и уничтожения евреев, осуждал бесчеловечное отношение к евреям, обвинял фашистский режим в убийстве евреев, информировал папу Римского о преступлениях нацистов против евреев, открыто писал и немецкой администрации.».
Хлопцы заврались в одной статье. Сначала пишут что Шептицкий в разговоре осуждал немцев за убийство евреев, а ниже что уже где-то обвинял нацистов. И если он был так безнадежно болен летом 1941г и не писал приветственные письма Гитлеру то наверняка не мог не знать что его земляки , а не немцы, сделали 30 июня-2 июля 1941г
Заврался уже ты. Ты наврал о Шептицком, но после контраргументов - начал врать ещё больше
Тебе русским по-белому написано, что спасал евреев. Что осуждал действия нацистов. Информировал об этом и папу Римского, и немецкую администрацию.
А ты как попугай - 30 июня, 30 июня
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
А мы вероисповедание кого-то будем на основе опросов определять ?
"Единожды солгав". Применяй это выражение почаще лично к себе.
С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь. Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие. Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумался https://inosmi.ru/fareast/20091123/156590611.html Его партия это тоже образец христианства - http://www.iarex.ru/news/64337.html .
lapay написав:Ти таких маєш на увазі? https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.
В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.
Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.
На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.
Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.
Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.
И этих тоже - все крайности малочисленны и маргинальны, но шумят громко
Ты сейчас конкретнее, кто тут был маргинален ? СБУ-шник ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав: Да уж. Текст интересный, и есть копия донесения, где Шептицкий говорит, что не видит ничего плохого в формировании украинских частей, потому что эти части могут защитить мирное население в момент, когда отступят немцы, а советские войска еще не придут, и образуется невероятный хаос. Кроме того, он считал, что в Галичине и на Волыни оперирует большое количество банд различной политической окраски, которые сеют невероятные преступления против мирного населения, и это его очень беспокоит. Здесь же в этом разговоре митрополит сказал, что «то, что немцы сделали с евреями, ничто не может оправдать ‒ это невероятное преступление. Митрополит Андрей Шептицкий выступал против преследования и уничтожения евреев, осуждал бесчеловечное отношение к евреям, обвинял фашистский режим в убийстве евреев, информировал папу Римского о преступлениях нацистов против евреев, открыто писал и немецкой администрации.».
Хлопцы заврались в одной статье. Сначала пишут что Шептицкий в разговоре осуждал немцев за убийство евреев, а ниже что уже где-то обвинял нацистов. И если он был так безнадежно болен летом 1941г и не писал приветственные письма Гитлеру то наверняка не мог не знать что его земляки , а не немцы, сделали 30 июня-2 июля 1941г
Заврался уже ты. Ты наврал о Шептицком, но после контраргументов - начал врать ещё больше
Тебе русским по-белому написано, что спасал евреев. Что осуждал действия нацистов. Информировал об этом и папу Римского, и немецкую администрацию.
А ты как попугай - 30 июня, 30 июня
Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г. Каким образом он информировал об этом антисемитского папу в Риме вряд ли написавшие статейку из украинской радио свободы тоже покажут. Если ты не знаешь что было в конце июня 1941г в Львове где жил Шептицкий гугл тебе в помощь-http://argumentua.com/stati/kholokost-lvovskii-pogrom-1941-goda-nemtsy-ukrainskie-natsionalisty-i-karnavalnaya-tolpa
shapo написав: С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь. Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.
Спорить я с тобой не буду. Ты соврал о вероисповедании Барака Обамы и этого достаточно.
shapo написав:ерьезно? И сколько таких и где они живут?
https://www.gazeta.ru/social/2007/09/10/2143922.shtml В Израиле разгромлена неонацистская группировка — в нее входили молодые люди от 16 до 21 года, выходцы из стран СНГ. У них обнаружены нацистские мундиры и видеозаписи нападений на ортодоксальных евреев, бомжей и наркоманов. По некоторым данным, банда осквернила синагогу и готовила крупный теракт против панков.
Да уж, серьезная организация - В общей сложности представители спецслужб задержали восемь молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Девятому подозреваемому в принадлежности к неонацистской банде — солдату срочной службы — удалось скрыться. Он покинул Израиль, как только его освободили под залог. 9 отморозков точно не потянут на правый сектор или С14