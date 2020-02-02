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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5417541854195420>
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:26

  pesikot написав:Спорить я с тобой не буду.Ты соврал о вероисповедании Барака Обамы и этого достаточно.


А что ты мне приведешь в качестве аргумента, неуч?
Этот непонятно откуда взявшийся персонаж мог называть себя кем угодно.
Главное что он сделал и сейчас делает его партия

И мой тебе совет - не читай говно-посты в ЖЖ. Да и вообще, фильтруй информацию


Не тебе каждый день заваливающий эту ветку дерьмом собранным по помойкам давать подобные советы
Востаннє редагувалось shapo в Нед 02 лют, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:28

  shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.

Не хами.

  shapo написав:Если ты не знаешь что было в конце июня 1941г в Львове где жил Шептицкий гугл тебе в помощь-http://argumentua.com/stati/kholokost-lvovskii-pogrom-1941-goda-nemtsy-ukrainskie-natsionalisty-i-karnavalnaya-tolpa

Ты умеешь пользоваться гуглом ? Странно
А вот вероисповедание Барака Обамы ты так и не смог выяснить.

Отвечу на тебе понятном языке, важно не только научится держать молоток в руке, гораздо важнее научится не бить молотком по своим же пальцам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.

Ага, по такий лозиці, євреї організовували масові демонстрації, проти німців, на окупованих теріторіях. Колони євреїв були, тільки пункт призначення був не Берлін чи Палестина.
Не треба вже до маразма опускатись...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:30

  shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.



  pesikot написав:Не хами.


В этом ответе ты в полной красе,клоун
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:30

  shapo написав:
  pesikot написав:Спорить я с тобой не буду.Ты соврал о вероисповедании Барака Обамы и этого достаточно.


А что ты мне приведешь в качестве аргумента, неуч?
Этот непонятно откуда взявшийся персонаж мог называть себя кем угодно.
Главное что он сделал и сейчас делает его партия

Не хами.

Твои бредни меня не интересуют.
Соврал ? признай это.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:32

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:9 отморозков точно не потянут на правый сектор или С14

Так можна 99999 арабів чи палестинців додати. Вони євреїв теж "дуже люблять". Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:32

  lapay написав:
  shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.

Ага, по такий лозиці, євреї організовували масові демонстрації, проти німців, на окупованих теріторіях. Колони євреїв були, тільки пункт призначення був не Берлін чи Палестина.
Не треба вже до маразма опускатись...


Маразм это лепить из бандеровцев и представителей католической церкви проповедовавших 1500 лет антисемтизм праведников народов мира и приписывать им несуществующие деяния
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:35

  lapay написав:
  shapo написав:9 отморозков точно не потянут на правый сектор или С14

Так можна 99999 арабів чи палестинців додати. Вони євреїв теж "дуже люблять". Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


Что такое 99999 арабов?
И кто такие палестинцы?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:42

  shapo написав: Маразм это лепить из бандеровцев и представителей католической церкви проповедовавших 1500 лет антисемтизм праведников народов мира и приписывать им несуществующие деяния

Дядя, это ты в маразм впал.

Греко-католики существуют с 1596 года. Не путай с католиками.

И именно ты отрицаешь деяния Шептицкого, только на основании погромов 30 июня.
Ты так дойдёшь до отрицания действий Шиндлера.
Кстати, почитай биографию Шиндлера. Много интересных фактов найдешь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:50

  shapo написав:
С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь.
Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.
Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумался https://inosmi.ru/fareast/20091123/156590611.html
Его партия это тоже образец христианства - http://www.iarex.ru/news/64337.html
.

Опачки, ксенофоб та мусульмано ненависник шапо зашкварився по повній.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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