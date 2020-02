Додано: Нед 02 лют, 2020 22:50

shapo написав:

С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь.

Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.

Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумался https://inosmi.ru/fareast/20091123/156590611.html

Его партия это тоже образец христианства - http://www.iarex.ru/news/64337.html

. С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь.Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие.Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумалсяЕго партия это тоже образец христианства -

Опачки, ксенофоб та мусульмано ненависник шапо зашкварився по повній. Опачки, ксенофоб та мусульмано ненависник шапо зашкварився по повній.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/