Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.
Не хами.
shapo написав:Если ты не знаешь что было в конце июня 1941г в Львове где жил Шептицкий гугл тебе в помощь-http://argumentua.com/stati/kholokost-lvovskii-pogrom-1941-goda-nemtsy-ukrainskie-natsionalisty-i-karnavalnaya-tolpa
Ты умеешь пользоваться гуглом ? Странно А вот вероисповедание Барака Обамы ты так и не смог выяснить.
Отвечу на тебе понятном языке, важно не только научится держать молоток в руке, гораздо важнее научится не бить молотком по своим же пальцам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.
Ага, по такий лозиці, євреї організовували масові демонстрації, проти німців, на окупованих теріторіях. Колони євреїв були, тільки пункт призначення був не Берлін чи Палестина. Не треба вже до маразма опускатись...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Клоун, покажи хоть одно свидетельство его публичных выступлений против немцев с 1941г по 1944г.
Ага, по такий лозиці, євреї організовували масові демонстрації, проти німців, на окупованих теріторіях. Колони євреїв були, тільки пункт призначення був не Берлін чи Палестина. Не треба вже до маразма опускатись...
Маразм это лепить из бандеровцев и представителей католической церкви проповедовавших 1500 лет антисемтизм праведников народов мира и приписывать им несуществующие деяния
shapo написав: С приведенными фактами ,я так понимаю, ты спорить не будешь. Неважно какой Барак Хусейнович Обама мусульманин - латентный, явный или просто сочувствующий, он как представитель США сделал все чтобы к власти в странах Ближнего Востока пришли исламские режимы, подписал ядерную сделку с Ираном позволив самого террористическому режиму в мире создать ядерное оружие. Кланяться и целовать руку саудовскому королю никто из американских президентов ни до него, ни после не додумался https://inosmi.ru/fareast/20091123/156590611.html Его партия это тоже образец христианства - http://www.iarex.ru/news/64337.html .
Опачки, ксенофоб та мусульмано ненависник шапо зашкварився по повній.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/