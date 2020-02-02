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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5417541854195420 Додано: Нед 02 лют, 2020 22:52 lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні. Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.



А это что?

http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html

В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец. А это что?В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2759 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53 Re: Політичні дискусії Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.

Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.

Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15063 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3926 раз. Подякували: 5967 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00 shapo написав: lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні. Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.



А это что?

http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html

В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец. А это что?В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.



А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:



При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета. А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9845 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:11 lapay написав: shapo написав: lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні. Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.



А это что?

http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html

В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец. А это что?В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.



А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:



При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета. А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.

И с чем вы не согласны?

Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали? И с чем вы не согласны?Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2759 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 23:18 Re: Політичні дискусії shapo написав: Он что, наврал что такая демонстрация состоялась? Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?

Набрехав, що демонстрація була антиізраїльска. Вона була на підтримку Асада, за участі депутатів Кнесету. Ліві виступили проти "агресії" Заходу чи США. Набрехав, що демонстрація була антиізраїльска. Вона була на підтримку Асада, за участі депутатів Кнесету. Ліві виступили проти "агресії" Заходу чи США. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9845 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5417541854195420 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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