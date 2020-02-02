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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5417541854195420
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:52

  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

Re: Політичні дискусії

Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.
Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.
Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00

  shapo написав:
  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.


А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:

При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:11

  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.


А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:

При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.

И с чем вы не согласны?
Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?

Набрехав, що демонстрація була антиізраїльска. Вона була на підтримку Асада, за участі депутатів Кнесету. Ліві виступили проти "агресії" Заходу чи США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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