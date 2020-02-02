Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство. Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза. Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:
При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:
При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
И с чем вы не согласны? Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали?