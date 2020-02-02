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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5417541854195420
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:52

  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

Re: Політичні дискусії

Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.
Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.
Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00

  shapo написав:
  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.


А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:

При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:11

  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.


А это что?
http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html
В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.


А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:

При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.

И с чем вы не согласны?
Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?

Набрехав, що демонстрація була антиізраїльска. Вона була на підтримку Асада, за участі депутатів Кнесету. Ліві виступили проти "агресії" Заходу чи США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:22

  lapay написав:
  shapo написав:Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?

Набрехав, що демонстрація була антиізраїльска. Вона була на підтримку Асада, за участі депутатів Кнесету. Ліві виступили проти "агресії" Заходу чи США.

Если вы не в курсе то Израиль находится в состоянии войны с Сирией больше 50 лет. Если в Киеве выйдут в поддержку России в Сирии вы что будете рассказывать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:28

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Если вы не в курсе то Израиль находится в состоянии войны с Сирией больше 50 лет. Если в Киеве выйдут в поддержку России в Сирии вы что будете рассказывать?

Ізраїль тільки з морем не воює. Сирія вже давно не атакує Ізраїль. Ізраїльскі ліві підтримали сирійських лівих, а не "агресію" Сирії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:00

  lapay написав:
  zРадио написав:При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу

Ти таких маєш на увазі?
https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk
В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.

В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.


Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.

На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.

Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.

Конечно идиотов много, но учитывая то, как украинские порохоботские помойки врали об инциденте упоротых девиц, источник этой "новости", то в этом фейке даже не сомневаюсь. Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток. Тут тебе и водитель-сепаратист (почему сепаратист?), тут же "случайный" сотрудник СБУ, который восстановил "справедливость" (типа в устрашение всем). И как и в первом случае обнародованы персональные данные водителя, вероятно для "активистов".
Востаннє редагувалось YKK в Пон 03 лют, 2020 00:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:02

  lapay написав:
  shapo написав:Если вы не в курсе то Израиль находится в состоянии войны с Сирией больше 50 лет. Если в Киеве выйдут в поддержку России в Сирии вы что будете рассказывать?

Ізраїль тільки з морем не воює. Сирія вже давно не атакує Ізраїль. Ізраїльскі ліві підтримали сирійських лівих, а не "агресію" Сирії.


Через территорию Сирии идут иранские караваны с оружием в Ливан и там воюет КСИР Ирана и Хезболла на стороне Асада, а так это, конечно, очень мирное добрососедское Израилю государство в отличие от Иордании и Египта с которыми у Израиля мирный договор
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