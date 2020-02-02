Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство. Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза. Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:
При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав: Не буде антиєврейських демонстрацій в Ізраїлі, і антиукраїнських в Україні.
А это что? http://archive.9tv.co.il/news/2018/06/15/258731.html В те же самые дни на севере Израиля, в Хайфе, происходила демонстрация арабов и поддерживающих их левых преподавателей хайфского университета против государства Израиль. Демонстрация проходила под сирийскими флагами в поддержку сирийского диктатора Асада. Тех немногих израильтян, пытавшихся помешать возмутительному беспределу израильских арабов, полиция почему-то сдерживала, позволяя арабам и левакам безнаказанно проводить свою антиизраильскую акцию. Самое интересное – в провокации принимали участие арабские депутаты Кнессета и активисты ультралевой еврейско-арабской партии ХАДАШ. Израильская полиция, вместо того, чтобы прекратить это антигосударственное выступление, вела себя, как стадо овец.
А це фантазії сіоністського журналіста, з бувшого Совка, про антиізраїльску демонстрацію, от що він пише далі:
При полном равнодушии остального мира, вас будут унижать арабы-мусульмане, ваших внуков будут избивать в школах и на улицах арабские и африканские подростки. А боевая прежде АОИ, разложенная пропалестинской пропагандой, будет использоваться не против арабского террора, а против остатков еврейских поселенцев и против вас, граждан Израиля, если вы не согласитесь с вашей новой участью граждан второго сорта, и посмеете выступать против “миротворческой политики нового израильского “ юденрата” – коалиции левых и ультралевых партий Израиля, вкупе с арабами, депутатами Кнессета.
И с чем вы не согласны? Он что, наврал что такая демонстрация состоялась?https://stmegi.com/posts/61462/araby-i-evrei-vyshli-v-tel-avive-na-miting-protiv-nats-zakona/ эти тоже наврали?
zРадио написав:При всем при этом причины скандальности кейса очевидны и однозначны - есть небольшая прослойка людей, считающих свои убеждения единственно правильными, и упорно продолжающие навязывать их всему обществу
Ти таких маєш на увазі? https://vchaspik.ua/proisshestviya/4423 ... a-ukrainsk В Мариуполе водитель автобуса, курсирующего по маршруту "Мариуполь-Святогорск", назвал украинский язык "козьим" и заявил, что в его автобусе все должны разговаривать на "нормальном" русском языке. Неожиданно для водителя, в автобусе оказался сотрудник СБУ.
В автобусе, ехавшем из Мариуполя в Святогорск, водителю не понравилось, что пассажиры разговаривали на украинском языке, сообщает Час Пик.
Водитель заявил, что в его автобусе "должен звучать единственно нормальный язык - русский", а "козьего языка" он не понимает.
На беду водителя-сепаратиста в салоне автобуса находился сотрудник СБУ.
Сотрудник Службы безопасности переписал данные водителя, взял номер его телефона и сообщил, что ожидает "любителя русского языка" с вещами в здании СБУ.
Об инциденте на своей странице в Facebook написал очевидец Alex Afonin.
Конечно идиотов много, но учитывая то, как украинские порохоботские помойки врали об инциденте упоротых девиц, источник этой "новости", то в этом фейке даже не сомневаюсь. Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток. Тут тебе и водитель-сепаратист (почему сепаратист?), тут же "случайный" сотрудник СБУ, который восстановил "справедливость" (типа в устрашение всем). И как и в первом случае обнародованы персональные данные водителя, вероятно для "активистов".
Востаннє редагувалось YKK в Пон 03 лют, 2020 00:32, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав:Если вы не в курсе то Израиль находится в состоянии войны с Сирией больше 50 лет. Если в Киеве выйдут в поддержку России в Сирии вы что будете рассказывать?
Ізраїль тільки з морем не воює. Сирія вже давно не атакує Ізраїль. Ізраїльскі ліві підтримали сирійських лівих, а не "агресію" Сирії.
Через территорию Сирии идут иранские караваны с оружием в Ливан и там воюет КСИР Ирана и Хезболла на стороне Асада, а так это, конечно, очень мирное добрососедское Израилю государство в отличие от Иордании и Египта с которыми у Израиля мирный договор