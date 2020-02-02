Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.

Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.

Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.