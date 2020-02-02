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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5418541954205421
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:11

  shapo написав:Маразм это лепить из бандеровцев и представителей католической церкви проповедовавших 1500 лет антисемтизм праведников народов мира и приписывать им несуществующие деяния

Ну навіщо Ви використовуєте кліше і штампи? Бандерівці... :P Це українці. Звісно, що в кожній хаті лайна по лопаті, всяке було. І колоборація теж. І не лише серед українців. І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача. Не вважаю контактування з нацистами чимось злочинним. Бо контактування і колоборація, суть різні речі. Прояви колоборації були скрізь в Європі. І доволі часто розрізнити контактування і колоборацію дуже важко. Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі. :P А взагалі треба розуміти, що світ не чорно-білий. І все не так просто оцінювати. Не судіть, та не будете судимі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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