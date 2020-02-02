Ну навіщо Ви використовуєте кліше і штампи? Бандерівці... Це українці. Звісно, що в кожній хаті лайна по лопаті, всяке було. І колоборація теж. І не лише серед українців. І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача. Не вважаю контактування з нацистами чимось злочинним. Бо контактування і колоборація, суть різні речі. Прояви колоборації були скрізь в Європі. І доволі часто розрізнити контактування і колоборацію дуже важко. Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі. А взагалі треба розуміти, що світ не чорно-білий. І все не так просто оцінювати. Не судіть, та не будете судимі.