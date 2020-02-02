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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5418541954205421
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:58

  ЛАД написав:Но главные сомнения в другом. Человек такого уровня наверняка знал о Гитлере задолго до нападения на СССР. Знал о его идеологии, о провозглашении немцев высшей расой, о практике наци во внутренней политике. И при этом рассчитывал "на то, что теперь, после освобождения от большевизма, получится наконец-то построить украинское государство"?
В 1941 ему было уже 76 лет. Подозревать человека в таком возрасте и с его знаниями в наивности... Как-то сомнительно.

Легко могу признать его заслуги как благотворителя и мецената, но в политич. отношении его поведение было весьма противоречивым.

По виділеному червоним - абсолютно вірно. І зрозуміло чому. Всі так чи інакше співпрацювали з Гітлером: і СРСР, і західні демократії, і прямі союзники нацистів, всі. І ніхто їм не дорікає. А історію пишуть переможці, де і призначають цапів відбувайлів... :P А так у всіх рильце в пушку. Всі причетні до розв'язання другої світової війни. Це брудна політика і чистеньких там немає.

  Козак-характерник написав:...І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача...

Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву.

...світ не чорно-білий.


П.С. Як і будь яку постать не треба Шептицького ідеалізувати або демонізувати. Але його роль в історії України не треба і применшувати. Це дійсно видатна особа, що має повне право належати до справжньої еліти України. Не та псевдоеліта, що зараз є.

  ЛАД написав:Не буду спорить о Шептицком - слишком мало знаю. Как Вы понимаете, во время моей учёбы его упоминали как врага сов. власти и обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Самостоятельно, честно говоря, особо не интересовался.


П.С.2. Буду радий, якщо ліквідував деякі прогалини в Ваших знаннях про цю особистість. :P Принаймні це корисніше, ніж поливати один одного брудом і з'ясовувати: хто більший патріот? Всі ми є громадянами України, зі своїми стереотипами, світоглядом, уподобаннями. І повинен вестися діалог, щоб порозумітися. Розмовляти з позицій, що я завжди правий, а ти - дурень, не бачу конструктива в тому.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:08

  Козак-характерник написав: Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі.


Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.
Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?



  Козак-характерник написав:Согласно уставу «Яд Вашем» -- негосударственного института, который присваивает почетное звание, праведником является тот, кто принимал активное участие в спасении одного или нескольких евреев от немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти, подверг реальной опасности себя и своих близких, осознавал и подразумевал именно спасение еврея без корыстных мотивов, а также имеет свидетелей или документы, подтверждающие факт спасения.
По разным подсчетам Андрей Шептицкий спас от 150 до шести тысяч евреев. Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.
https://fakty.ua/203639-mozhet-tolko-po ... ye-blizkie


Хороши подсчеты - 150 и 6000.
В Яд Вашем указаны данные всех на сегодняшний день найденных убитых и тем более спасенных жертв Холокоста.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.
Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.
Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.

Только человек, который не закончил школу может писать такой бред.


Тебе уже все говорят, что у тебя тугое восприятие прочитанного, то есть понять суть текста тебе очень не просто

Лечится не пробывал? Все это кто - ты и радиоточка?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:24

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:51

  lapay написав:
  YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?

Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.
В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете.
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:02

Re: Політичні дискусії

  YKK написав: Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С.

Новина і є новина, про конфлікт в автобусі, чи розбиту гитару, через пісні Цоя. Журналісти і активісти подібне обов'язкового надрукують чи покажуть - робота чи життєва позиція в них така.
Проблема не в конфліктах чи журналістах, а в пересічних коментаторах, які роздмухують такі конфлікти до небес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:21

  YKK написав:
  lapay написав:
  YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?

Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.
В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете.

9 месяцев достаточно для появления нового Человека.
Вы уже годами хлебаете оккупационную "кашу".
К сожалению размер разницы в восприятии окружающего Вас значительно отличается.

Теперь представьте комендантский час в Украине, отлов и отстрел всех врагов, начиная от "адептов русского мира", ...-?(а "головы резать"(ликвидировать Врага) есть святое дело, когда Враг уже оккупировал часть Украины)
Откровенно пойманных на работе на вражескую сторону ....?
Или за "язык" в той же Галичине?

В то же время оккупационное влияние Вам выело остатки реального восприятия общества, в котором Вы жили.
А причин к отношению, которое Враг заслуживает уже более, чем достаточно https://youtu.be/junMtoxP1gA
- Но этого нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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