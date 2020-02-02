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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5418541954205421 Додано: Пон 03 лют, 2020 08:58 ЛАД написав: Но главные сомнения в другом. Человек такого уровня наверняка знал о Гитлере задолго до нападения на СССР. Знал о его идеологии, о провозглашении немцев высшей расой, о практике наци во внутренней политике. И при этом рассчитывал "на то, что теперь, после освобождения от большевизма, получится наконец-то построить украинское государство"?

В 1941 ему было уже 76 лет. Подозревать человека в таком возрасте и с его знаниями в наивности... Как-то сомнительно.



Легко могу признать его заслуги как благотворителя и мецената, но в политич. отношении его поведение было весьма противоречивым.

Но главные сомнения в другом. Человек такого уровня наверняка знал о Гитлере задолго до нападения на СССР. Знал о его идеологии, о провозглашении немцев высшей расой, о практике наци во внутренней политике. И при этом рассчитывал "на то, что теперь, после освобождения от большевизма, получится наконец-то построить украинское государство"?В 1941 ему было уже 76 лет. Подозревать человека в таком возрасте и с его знаниями в наивности... Как-то сомнительно.Легко могу признать его заслуги как благотворителя и мецената, но

По виділеному червоним - абсолютно вірно. І зрозуміло чому. Всі так чи інакше співпрацювали з Гітлером: і СРСР, і західні демократії, і прямі союзники нацистів, всі. І ніхто їм не дорікає. А історію пишуть переможці, де і призначають цапів відбувайлів... А так у всіх рильце в пушку. Всі причетні до розв'язання другої світової війни. Це брудна політика і чистеньких там немає.



Козак-характерник написав: ...І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача...



Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву.



...світ не чорно-білий. ...І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача...Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву....світ не чорно-білий.



П.С. Як і будь яку постать не треба Шептицького ідеалізувати або демонізувати. Але його роль в історії України не треба і применшувати. Це дійсно видатна особа, що має повне право належати до справжньої еліти України. Не та псевдоеліта, що зараз є.



ЛАД написав: Не буду спорить о Шептицком - слишком мало знаю. Как Вы понимаете, во время моей учёбы его упоминали как врага сов. власти и обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Самостоятельно, честно говоря, особо не интересовался.

Не буду спорить о Шептицком - слишком мало знаю. Как Вы понимаете, во время моей учёбы его упоминали как врага сов. власти и обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Самостоятельно, честно говоря, особо не интересовался.



П.С.2. Буду радий, якщо ліквідував деякі прогалини в Ваших знаннях про цю особистість. Принаймні це корисніше, ніж поливати один одного брудом і з'ясовувати: хто більший патріот? Всі ми є громадянами України, зі своїми стереотипами, світоглядом, уподобаннями. І повинен вестися діалог, щоб порозумітися. Розмовляти з позицій, що я завжди правий, а ти - дурень, не бачу конструктива в тому. По виділеному червоним - абсолютно вірно. І зрозуміло чому. Всі так чи інакше співпрацювали з Гітлером: і СРСР, і західні демократії, і прямі союзники нацистів, всі. І ніхто їм не дорікає. А історію пишуть переможці, де і призначають цапів відбувайлів...А так у всіх рильце в пушку. Всі причетні до розв'язання другої світової війни. Це брудна політика і чистеньких там немає.П.С. Як і будь яку постать не треба Шептицького ідеалізувати або демонізувати. Але його роль в історії України не треба і применшувати. Це дійсно видатна особа, що має повне право належати до справжньої еліти України. Не та псевдоеліта, що зараз є.П.С.2. Буду радий, якщо ліквідував деякі прогалини в Ваших знаннях про цю особистість.Принаймні це корисніше, ніж поливати один одного брудом і з'ясовувати: хто більший патріот? Всі ми є громадянами України, зі своїми стереотипами, світоглядом, уподобаннями. І повинен вестися діалог, щоб порозумітися. Розмовляти з позицій, що я завжди правий, а ти - дурень, не бачу конструктива в тому. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27483 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 10:08 Козак-характерник написав: Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі. Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі.



Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.

Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?







Козак-характерник написав: Согласно уставу «Яд Вашем» -- негосударственного института, который присваивает почетное звание, праведником является тот, кто принимал активное участие в спасении одного или нескольких евреев от немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти, подверг реальной опасности себя и своих близких, осознавал и подразумевал именно спасение еврея без корыстных мотивов, а также имеет свидетелей или документы, подтверждающие факт спасения.

По разным подсчетам Андрей Шептицкий спас от 150 до шести тысяч евреев . Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.

https://fakty.ua/203639-mozhet-tolko-po ... ye-blizkie Согласно уставу «Яд Вашем» -- негосударственного института, который присваивает почетное звание, праведником является тот, кто принимал активное участие в спасении одного или нескольких евреев от немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти, подверг реальной опасности себя и своих близких, осознавал и подразумевал именно спасение еврея без корыстных мотивов, а также имеет свидетелей или документы, подтверждающие факт спасения.По разным подсчетам. Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.



Хороши подсчеты - 150 и 6000.

В Яд Вашем указаны данные всех на сегодняшний день найденных убитых и тем более спасенных жертв Холокоста. Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?Хороши подсчеты - 150 и 6000.В Яд Вашем указаны данные всех на сегодняшний день найденных убитых и тем более спасенных жертв Холокоста. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2760 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 10:11 freeze написав: andrijk777 написав: freeze написав: Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.

Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.

Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение. Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство.Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза.Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.

Только человек, который не закончил школу может писать такой бред. Только человек, который не закончил школу может писать такой бред.



Тебе уже все говорят, что у тебя тугое восприятие прочитанного, то есть понять суть текста тебе очень не просто Тебе уже все говорят, что у тебя тугое восприятие прочитанного, то есть понять суть текста тебе очень не просто

Лечится не пробывал? Все это кто - ты и радиоточка? Лечится не пробывал? Все это кто - ты и радиоточка? andrijk777

Повідомлень: 1975 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 10:24 Re: Політичні дискусії YKK написав: Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток. Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає? Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9850 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 10:51 lapay написав: YKK написав: Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток. Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає? Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?

Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.

В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете. Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете. YKK

Повідомлень: 1292 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 11:02 Re: Політичні дискусії YKK написав: Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С.

Новина і є новина, про конфлікт в автобусі, чи розбиту гитару, через пісні Цоя. Журналісти і активісти подібне обов'язкового надрукують чи покажуть - робота чи життєва позиція в них така.

Проблема не в конфліктах чи журналістах, а в пересічних коментаторах, які роздмухують такі конфлікти до небес. Новина і є новина, про конфлікт в автобусі, чи розбиту гитару, через пісні Цоя. Журналісти і активісти подібне обов'язкового надрукують чи покажуть - робота чи життєва позиція в них така.Проблема не в конфліктах чи журналістах, а в пересічних коментаторах, які роздмухують такі конфлікти до небес. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9850 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 11:21 YKK написав: lapay написав: YKK написав: Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток. Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає? Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?

Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.

В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете. Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе.В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете.

9 месяцев достаточно для появления нового Человека.

Вы уже годами хлебаете оккупационную "кашу".

К сожалению размер разницы в восприятии окружающего Вас значительно отличается.



Теперь представьте комендантский час в Украине, отлов и отстрел всех врагов, начиная от "адептов русского мира", ...-?(а "головы резать"(ликвидировать Врага) есть святое дело, когда Враг уже оккупировал часть Украины)

Откровенно пойманных на работе на вражескую сторону ....?

Или за "язык" в той же Галичине?



В то же время оккупационное влияние Вам выело остатки реального восприятия общества, в котором Вы жили.

А причин к отношению, которое Враг заслуживает уже более, чем достаточно https://youtu.be/junMtoxP1gA

- Но этого нет. 9 месяцев достаточно для появления нового Человека.Вы уже годами хлебаете оккупационную "кашу".К сожалению размер разницы в восприятии окружающего Вас значительно отличается.Теперь представьте комендантский час в Украине, отлов и отстрел всех врагов, начиная от "адептов русского мира", ...-?(а "головы резать"(ликвидировать Врага) есть святое дело, когда Враг уже оккупировал часть Украины)Откровенно пойманных на работе на вражескую сторону ....?Или за "язык" в той же Галичине?В то же время оккупационное влияние Вам выело остатки реального восприятия общества, в котором Вы жили.А причин к отношению, которое Враг заслуживает уже более, чем достаточно- Но этого нет. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7698 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5418541954205421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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