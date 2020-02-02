Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Но главные сомнения в другом. Человек такого уровня наверняка знал о Гитлере задолго до нападения на СССР. Знал о его идеологии, о провозглашении немцев высшей расой, о практике наци во внутренней политике. И при этом рассчитывал "на то, что теперь, после освобождения от большевизма, получится наконец-то построить украинское государство"? В 1941 ему было уже 76 лет. Подозревать человека в таком возрасте и с его знаниями в наивности... Как-то сомнительно.
Легко могу признать его заслуги как благотворителя и мецената, но в политич. отношении его поведение было весьма противоречивым.
По виділеному червоним - абсолютно вірно. І зрозуміло чому. Всі так чи інакше співпрацювали з Гітлером: і СРСР, і західні демократії, і прямі союзники нацистів, всі. І ніхто їм не дорікає. А історію пишуть переможці, де і призначають цапів відбувайлів... А так у всіх рильце в пушку. Всі причетні до розв'язання другої світової війни. Це брудна політика і чистеньких там немає.
Козак-характерник написав:...І Шептицький теж не святий. Але й не останній покидьок. Будь яка постать історична, завжди має різні оцінки. Це залежить від світогляду, уподобань, компетентності оцінювача...
Повторю, що все треба розглядати в контексті конкретних історичних умов. А яка мотивація була при тому у тих, хто контактував чи співпрацював з німцями, то вже в голови і серця тих людей ми зазирнути не зможемо. Можна лише здогадуватися, а головне - дивитися на діла, а не слова. А діла кажуть самі про себе... Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву.
...світ не чорно-білий.
П.С. Як і будь яку постать не треба Шептицького ідеалізувати або демонізувати. Але його роль в історії України не треба і применшувати. Це дійсно видатна особа, що має повне право належати до справжньої еліти України. Не та псевдоеліта, що зараз є.
ЛАД написав:Не буду спорить о Шептицком - слишком мало знаю. Как Вы понимаете, во время моей учёбы его упоминали как врага сов. власти и обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Самостоятельно, честно говоря, особо не интересовался.
П.С.2. Буду радий, якщо ліквідував деякі прогалини в Ваших знаннях про цю особистість. Принаймні це корисніше, ніж поливати один одного брудом і з'ясовувати: хто більший патріот? Всі ми є громадянами України, зі своїми стереотипами, світоглядом, уподобаннями. І повинен вестися діалог, щоб порозумітися. Розмовляти з позицій, що я завжди правий, а ти - дурень, не бачу конструктива в тому.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав: Шептицький, однозначно належить до справжньої еліти української нації. Він діяв в критичні часи для української нації і доводилося лавірувати між багатьма політичними режимами, щоб зберегти центр українства на західній Україні - греко-католицьку церкву. Вище правильно зауважили, що католики і греко-католики не одне і теж. Але занурюватися в деталі релігій не суть цієї дискусії. Так чи інакше всі хто є учнями Христа повинні пам'ятати те, що в моєму підписі.
Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии. Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?
Козак-характерник написав:Согласно уставу «Яд Вашем» -- негосударственного института, который присваивает почетное звание, праведником является тот, кто принимал активное участие в спасении одного или нескольких евреев от немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти, подверг реальной опасности себя и своих близких, осознавал и подразумевал именно спасение еврея без корыстных мотивов, а также имеет свидетелей или документы, подтверждающие факт спасения. По разным подсчетам Андрей Шептицкий спас от 150 до шести тысяч евреев. Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине. https://fakty.ua/203639-mozhet-tolko-po ... ye-blizkie
Хороши подсчеты - 150 и 6000. В Яд Вашем указаны данные всех на сегодняшний день найденных убитых и тем более спасенных жертв Холокоста.
freeze написав:Иранцы предложили по 80 тысяч долларов компенсации за погибших украинцев в авиакатастрофе, выглядит как издевательство. Зеленый заявил, что надо увеличить в четыре раза. Впрочем 320 тысяч тоже выглядит как неуважение.
Только человек, который не закончил школу может писать такой бред.
Тебе уже все говорят, что у тебя тугое восприятие прочитанного, то есть понять суть текста тебе очень не просто
Лечится не пробывал? Все это кто - ты и радиоточка?
YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.
Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.
Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?
Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе. В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете.
YKK написав: Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С.
Новина і є новина, про конфлікт в автобусі, чи розбиту гитару, через пісні Цоя. Журналісти і активісти подібне обов'язкового надрукують чи покажуть - робота чи життєва позиція в них така. Проблема не в конфліктах чи журналістах, а в пересічних коментаторах, які роздмухують такі конфлікти до небес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.
Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?
Мешает размещение такой информации с целью разжигания ненависти по языковому принципу, как и в случае с историей про сериал в автобусе. В Вашем посте информации о дате нет, но так как Вы разместили эту "новость" сейчас, а не в другое время, то так и написал. Но даже если это событие было до упомянутого инцидента, то это ничего не меняет. Разжиганием ненависти и вбросами по поводу языка как раз занимаются такие вот "активисты". П.С. По поводу паспорта было очень смешно, не хватает слов про "русский мир" и прочию ахинею, которую Вы и другие обычно упоминаете.
9 месяцев достаточно для появления нового Человека. Вы уже годами хлебаете оккупационную "кашу". К сожалению размер разницы в восприятии окружающего Вас значительно отличается.
Теперь представьте комендантский час в Украине, отлов и отстрел всех врагов, начиная от "адептов русского мира", ...-?(а "головы резать"(ликвидировать Врага) есть святое дело, когда Враг уже оккупировал часть Украины) Откровенно пойманных на работе на вражескую сторону ....? Или за "язык" в той же Галичине?
В то же время оккупационное влияние Вам выело остатки реального восприятия общества, в котором Вы жили. А причин к отношению, которое Враг заслуживает уже более, чем достаточно https://youtu.be/junMtoxP1gA - Но этого нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.