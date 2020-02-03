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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5419542054215422 Додано: Пон 03 лют, 2020 13:33 shapo написав: Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.

Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?

Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?

Ми ж про Шептицького говорили, а не Папу Римського. Кожний відповідає за своє. Я не збираюся бути адвокатом ні Шептицького, ні тим паче папи Римського... Тим паче, що я не католик і не визнаю Папу, і взагалі будь яку світську організацію, як намісника Бога на Землі. Ми знов повертаємося до того, що треба розрізняти ідею і виконавців. Є християнство, як справжня Істина, вчення Христа. І є ті, хто намагаються бути посередником і отримати монопольне право на трактування цієї істини. Я знаю лише одне, що треба чути справжнє слово і читати першоджерела. І головне всю інформацію пропускати і через серце, і через розум. Але головним чином через серце. Бо саме через Святий Дух, що є в наших серцях, ми можемо спілкуватися з Богом. А всі тьорки між світськими релігійними організаціями мене не цікавлять. Я або з чимось згодний, або ні у висловлюваннях представників різних конфесій. Ніде в християнстві не вказано, що можна вбивати, красти, жодний устав цього не схвалює. Але ми бачимо, що до цих гріхів схильні люди. І навіть ті, що покликані начебто бути взірцем дотримання Слова Божого. Адже ми бачили в історії і хрестові походи, і інквізицію, багато НЕ християнстьких справ від тих, хто повинен блюсти цю чистоту. Тому віри їм немає.



Що стосується переслідування євреїв, це страшний гріх. І цей народ багатостраждальний має право на свою державу так само, як і українці чи інші народи. І ті, хто причетний до гонінь на цей народ, прямо чи опосередковано, повинні покаятися.



Чи був Шептицький причетний до гонінь на євреїв? Моя особиста думка, що ні. Як насправді? Ми вже ніколи мабуть не дізнаємося, бо Шептицького вже немає серед живих. І зазирнути в його серце і думки ми не може. Бог дасть свій суд всім. А справжній християнин керується виключно заповідями Божими, головна з яких - Любов.



Роль же Шептицького, як представника саме української еліти, мецената не виклиає сумнівів, принаймні в мене. Хоча повторю, що кожний оцінює згідно своїх цінностей, переконаннь, компетенції. Але є беззаперечні факти, які спростувати не можливо: Шептицький залишив безцінний спадок українцям, плекав ідею державності України. І за це йому шана. А за свої гріхи він відповість перед Богом.



П.С. І християнство - це не релігія. Це умовно я так кажу, для розуміння атеїстам, треба ж використати зрозумілу термінологію. Християнство - це Істина. Істина, яку приніс людям сам Бог, з'явившись в людському тілі. Задля Спасіння людей. Принісши себе в жертву. Це треба усвідомити, велич Любові до людей. Ми ж про Шептицького говорили, а не Папу Римського. Кожний відповідає за своє. Я не збираюся бути адвокатом ні Шептицького, ні тим паче папи Римського...Тим паче, що я не католик і не визнаю Папу, і взагалі будь яку світську організацію, як намісника Бога на Землі. Ми знов повертаємося до того, що треба розрізняти ідею і виконавців. Є християнство, як справжня Істина, вчення Христа. І є ті, хто намагаються бути посередником і отримати монопольне право на трактування цієї істини. Я знаю лише одне, що треба чути справжнє слово і читати першоджерела. І головне всю інформацію пропускати і через серце, і через розум. Але головним чином через серце. Бо саме через Святий Дух, що є в наших серцях, ми можемо спілкуватися з Богом. А всі тьорки між світськими релігійними організаціями мене не цікавлять. Я або з чимось згодний, або ні у висловлюваннях представників різних конфесій. Ніде в християнстві не вказано, що можна вбивати, красти, жодний устав цього не схвалює. Але ми бачимо, що до цих гріхів схильні люди. І навіть ті, що покликані начебто бути взірцем дотримання Слова Божого. Адже ми бачили в історії і хрестові походи, і інквізицію, багато НЕ християнстьких справ від тих, хто повинен блюсти цю чистоту. Тому віри їм немає.Що стосується переслідування євреїв, це страшний гріх. І цей народ багатостраждальний має право на свою державу так само, як і українці чи інші народи. І ті, хто причетний до гонінь на цей народ, прямо чи опосередковано, повинні покаятися.Чи був Шептицький причетний до гонінь на євреїв? Моя особиста думка, що ні. Як насправді? Ми вже ніколи мабуть не дізнаємося, бо Шептицького вже немає серед живих. І зазирнути в його серце і думки ми не може. Бог дасть свій суд всім. А справжній християнин керується виключно заповідями Божими, головна з яких - Любов.Роль же Шептицького, як представника саме української еліти, мецената не виклиає сумнівів, принаймні в мене. Хоча повторю, що кожний оцінює згідно своїх цінностей, переконаннь, компетенції. Але є беззаперечні факти, які спростувати не можливо: Шептицький залишив безцінний спадок українцям, плекав ідею державності України. І за це йому шана. А за свої гріхи він відповість перед Богом.П.С. І християнство - це не релігія. Це умовно я так кажу, для розуміння атеїстам, треба ж використати зрозумілу термінологію.Християнство - це Істина. Істина, яку приніс людям сам Бог, з'явившись в людському тілі. Задля Спасіння людей. Принісши себе в жертву. Це треба усвідомити, велич Любові до людей. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 лют, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27485 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 13:42 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Давайте уже скажем честно - у лидеров майдана не было ни одного шанса победить на конституционных выборах. Поэтому он и нужен был в самом разрушительном варианте... Давайте уже скажем честно - у лидеров майдана не было ни одного шанса победить на конституционных выборах. Поэтому он и нужен был в самом разрушительном варианте...

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=210&page=1

Якщо у другий тур президентських виборів вийшли б Віктор Янукович та Віталій Кличко, за кого б Ви проголосували?

Україна в цілому, %

Вiталiя Кличка 35.2

Вiктора Януковича 21.6

НЕ БРАВ БИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI 25.4

ВАЖКО СКАЗАТИ 17.8

РАЗОМ 100 Якщо у другий тур президентських виборів вийшли б Віктор Янукович та Віталій Кличко, за кого б Ви проголосували?Україна в цілому, %Вiталiя Кличка 35.2Вiктора Януковича 21.6НЕ БРАВ БИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI 25.4ВАЖКО СКАЗАТИ 17.8РАЗОМ 100 Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9853 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:05 Волгарь

Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.

В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.



"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".



Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность).

Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.



В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 03 лют, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7703 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:16 shapo написав: Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.

Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?

Без религии не обойтись чтобы понять откуда вышел Холокост. 2000-летняя история гонения евреев основывается именно на религии.Почему тогда Папа Иоанн Павел 2й в 1996 году извинился за то, что Ватикан слишком терпимо относился к фашизму и не боролся с ним всеми средствами. В 1997 году извинился за холокост, выразив сожаление, что "совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев" и у Стены Плача в Иерусалиме извинился перед иудеями за антисемитизм церкви?



Козак-характерник написав: Ми ж про Шептицького говорили, а не Папу Римського. Кожний відповідає за своє. Я не збираюся бути адвокатом ні Шептицького, ні тим паче папи Римського... Ми ж про Шептицького говорили, а не Папу Римського. Кожний відповідає за своє. Я не збираюся бути адвокатом ні Шептицького, ні тим паче папи Римського...



Т.е. Шептицкому каяться не в чем.

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm



Козак-характерник написав: П.С. І християнство - це не релігія. Це умовно я так кажу, для розуміння атеїстам, треба ж використати зрозумілу термінологію. Християнство - це Істина. Істина, яку приніс людям сам Бог, з'явившись в людському тілі. Задля Спасіння людей. Принісши себе в жертву. Це треба усвідомити, велич Любові до людей. П.С. І християнство - це не релігія. Це умовно я так кажу, для розуміння атеїстам, треба ж використати зрозумілу термінологію.Християнство - це Істина. Істина, яку приніс людям сам Бог, з'явившись в людському тілі. Задля Спасіння людей. Принісши себе в жертву. Це треба усвідомити, велич Любові до людей.



Ну тут кроме рекомендаций https://www.youtube.com/watch?v=UPVwsi8KZro у меня больше нет слов Т.е. Шептицкому каяться не в чем.Ну тут кроме рекомендацийу меня больше нет слов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2763 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:19 lapay написав: zРадио написав: Давайте уже скажем честно - у лидеров майдана не было ни одного шанса победить на конституционных выборах. Поэтому он и нужен был в самом разрушительном варианте... Давайте уже скажем честно - у лидеров майдана не было ни одного шанса победить на конституционных выборах. Поэтому он и нужен был в самом разрушительном варианте...

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=210&page=1

Якщо у другий тур президентських виборів вийшли б Віктор Янукович та Віталій Кличко, за кого б Ви проголосували?

Україна в цілому, %

Вiталiя Кличка 35.2

Вiктора Януковича 21.6

НЕ БРАВ БИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI 25.4

ВАЖКО СКАЗАТИ 17.8

РАЗОМ 100 Якщо у другий тур президентських виборів вийшли б Віктор Янукович та Віталій Кличко, за кого б Ви проголосували?Україна в цілому, %Вiталiя Кличка 35.2Вiктора Януковича 21.6НЕ БРАВ БИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI 25.4ВАЖКО СКАЗАТИ 17.8РАЗОМ 100



Все эти опросы гроша ломанного не стоят т.к. результаты выборов в Украине подтасовываются с конца 90-х годов. Зеленский прошел благодаря Авакову не давшего Порошенко подтасовать результаты выборов несмотря на громадный разрыв. Все эти опросы гроша ломанного не стоят т.к. результаты выборов в Украине подтасовываются с конца 90-х годов. Зеленский прошел благодаря Авакову не давшего Порошенко подтасовать результаты выборов несмотря на громадный разрыв. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2763 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:26 Re: Політичні дискусії Це про гени , пропаганду і т.д.

Якось послухав випадково одного з братів Капранових - на Ютубі канал "ім. Т.Г.Шевченка" ... Ролик про кощія і половців . Дуже цікаво і пізнавально . Ще один камінчик в контрпропаганду ... Кому буде ліньки шукати - половецьке слово кощій = кошовий - теж половецьке , а також - курінь , вежа і т.д. Практично майже нічого нового - майже все є в Вікі - але складене разом і і послідовно - змінює погляд на історію ... Puente Повідомлень: 2462 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:40 shapo написав: Т.е. Шептицкому каяться не в чем.

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm

Т.е. Шептицкому каяться не в чем.

Це твердження чи констатація факту? Вважаю, що це лише Шептицкому відомо... Покаяння - це інтимна річ. Я не знаю. І ніхто не знає. Ми навіть не можемо бути впевненими в достовірності тієї інформації, що є на сьогодні, а не те що декілька десятків років тому. Вся інформація пронизана наскрізь політикою, ідеологією. Тим паче, я не збираюся когось судити і виносити вирок. Справжній суддя - Бог. Він є Творцем, Промислителем і Суддею. Якщо Ви на 100% впевнені, що Шептицький винуватий, що маєте право судити і виносити вирок, то мені теж немає чого додати. Свою думку я висловив. Не переконав, то не переконав. Думайте, як вважаєте за потрібне. Це твердження чи констатація факту? Вважаю, що це лише Шептицкому відомо...Покаяння - це інтимна річ. Я не знаю. І ніхто не знає. Ми навіть не можемо бути впевненими в достовірності тієї інформації, що є на сьогодні, а не те що декілька десятків років тому. Вся інформація пронизана наскрізь політикою, ідеологією. Тим паче, я не збираюся когось судити і виносити вирок. Справжній суддя - Бог. Він є Творцем, Промислителем і Суддею. Якщо Ви на 100% впевнені, що Шептицький винуватий, що маєте право судити і виносити вирок, то мені теж немає чого додати. Свою думку я висловив. Не переконав, то не переконав. Думайте, як вважаєте за потрібне. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 лют, 2020 14:42, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27485 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:40 shapo написав:

Т.е. Шептицкому каяться не в чем.

https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm



Т.е. Шептицкому каяться не в чем.

А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел .

Одна цитата :

В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985».

«Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986». А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел .Одна цитата :В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985».«Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986». Puente Повідомлень: 2462 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 14:44 Puente написав: Це про гени , пропаганду і т.д.

Якось послухав випадково одного з братів Капранових - на Ютубі канал "ім. Т.Г.Шевченка" ... Ролик про кощія і половців . Дуже цікаво і пізнавально . Ще один камінчик в контрпропаганду ... Кому буде ліньки шукати - половецьке слово кощій = кошовий - теж половецьке , а також - курінь , вежа і т.д. Практично майже нічого нового - майже все є в Вікі - але складене разом і і послідовно - змінює погляд на історію ... Це про гени , пропаганду і т.д.Якось послухав випадково одного з братів Капранових - на Ютубі канал "ім. Т.Г.Шевченка" ... Ролик про кощія і половців . Дуже цікаво і пізнавально . Ще один камінчик в контрпропаганду ... Кому буде ліньки шукати - половецьке слово кощій = кошовий - теж половецьке , а також - курінь , вежа і т.д. Практично майже нічого нового - майже все є в Вікі - але складене разом і і послідовно - змінює погляд на історію ...

Спасибо.



Мне больше нравиться сказки.

Например: "Русские народные" - в них всегда существует одно "общее":

- Было у отца три сына два нормальные, а третий Иван-дурак.

Не хватало терпения батькам всегда и в полном объёме "воспитывать" каждого, на меньшого всегда не хватало времени.

Так и в жизни.

Когда воспитание заменяют "пропагандой" - всегда начинаются "проблемы". Спасибо.Мне больше нравиться сказки.Например: "Русские народные" - в них всегда существует одно "общее":- Было у отца три сына два нормальные, а третий Иван-дурак.Не хватало терпения батькам всегда и в полном объёме "воспитывать" каждого, на меньшого всегда не хватало времени.Так и в жизни.Когда воспитание заменяют "пропагандой" - всегда начинаются "проблемы". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7703 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5419542054215422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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