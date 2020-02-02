Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел . Одна цитата : В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985». «Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986».
А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел . Одна цитата : В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985». «Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986».
Так там чорним по білому написано:
"Публикуемые ниже статьи отражают две точки зрения на деятельность УГКЦ и митрополита Шептицкого в годы Второй мировой войны – критическую и апологетическую. Какая из позиций ближе к истине – ответ за читателем."
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Кахане требовал строгого соблюдения религиозной и этнической чистоты еврейского народа, перемещения всех «гоев» за пределы «Эрец-Израэль», выступал против смешанных браков и распространения светской культуры среди евреев. Верховный Суд государства Израиль определил его идеологию как расизм. Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5
Це називається - вигнали з гестапо за жорстокість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:Волгарь Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.
"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".
Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность). Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.
В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.
В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций. Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":
https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх неділя, 2 лютий 2020, 10:49
Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.
Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое. Рекомендую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.
Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?
Вот видишь, какое нетолерантное у нас общество. Кто-то - языковой экстремист, кто-то - религиозный, кто-то - нравственный. Так зачем в этот костер еще дров армовира подбрасывать?..
Волгарь написав:а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Про Бандеру, давайте подискутуємо, знавець історії України...чого вже там... Давайте подробиці.
П.С. Я так би мовити донецький... І зі мною нема про що домовлятися. Бо немає ніяких суперечностей. Донецьк - це Україна. Росія - окупант і агресор. Є колобораціоністи, що без підтримки РФ тікали, аж п'ятки блищали... І ця малина злодійська розбіжиться по різним кутам в той же день, як фінансування з РФ припиниться. Так що не треба ля, ля, калябаля тут про глибокі розбіжності між українцями різних регіонів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.