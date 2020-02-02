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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5421542254235424>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:53

  Puente написав:
  shapo написав:
Т.е. Шептицкому каяться не в чем.
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm


А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел .
Одна цитата :
В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985».
«Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986».

Этот раввин и еще один чьи семьи Шептицкий спас расхваливают его давно. А где остальные то ли 150, то ли 6000?
Мне больше нравится другой Кахане - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5 и его племянник под командованием которого служил сын - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE% ... 0%BD%D0%B5
Востаннє редагувалось shapo в Пон 03 лют, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:56

  Puente написав:
  shapo написав:
Т.е. Шептицкому каяться не в чем.
https://lechaim.ru/ARHIV/111/chashi.htm


А Ви хоч прочитали все ? Бо перша частина - це типова радянська ще стаття - незалежно від часу написання . Ви ще дайте посилання на книжку "Дорогою ганьби та зради" - була така про Шептицького . Хоча якщо в радянські часи інакшого і надрукувати не можна було тут ( але хто розумів - той вибирав факти - а не судження чи висновки для партійних цензорів ) . Але далі набагато більше написано - позитивного і з різних джерел .
Одна цитата :
В разное время я получал ответы, характеризующие личность Шептицкого, из Яд ва-Шем непосредственно либо через канцелярию премьер-министра. Цитирую: «Славная деятельность главы Украинской греко-католической церкви нам известна и действительно заслуживает высокой похвалы. Некоторые книги, особенно книга раввина Кахане “Дневник Львовского гетто”, которая была издана Яд ва-Шем в этом году, правдиво изображает гуманную деятельность митрополита Шептицкого, имя которого будет вечно упоминаться среди тех Праведников народов мира, которые во время Катастрофы протестовали против уничтожения евреев и на деле содействовали их спасению. 6.6.1985».
«Шептицкий способствовал спасению многих евреев; некоторых спасал непосредственно, большинство – путем указаний, которые он давал духовенству своей церкви. 23.1.1986».

Так там чорним по білому написано:

"Публикуемые ниже статьи отражают две точки зрения на деятельность УГКЦ и митрополита Шептицкого в годы Второй мировой войны – критическую и апологетическую. Какая из позиций ближе к истине – ответ за читателем."
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Мне больше нравится другой Кахане - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5 и

Кахане требовал строгого соблюдения религиозной и этнической чистоты еврейского народа, перемещения всех «гоев» за пределы «Эрец-Израэль», выступал против смешанных браков и распространения светской культуры среди евреев. Верховный Суд государства Израиль определил его идеологию как расизм.
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5

Це називається - вигнали з гестапо за жорстокість. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:04

  shapo написав:Мне больше нравится другой Кахане - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5 и его племянник под командованием которого служил сын - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE% ... 0%BD%D0%B5

Чим подобається?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:20

  Kudrjavuy написав:Волгарь
Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.
В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.

"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".

Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность).
Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.

В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.

В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.
Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:24

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:26

На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":
https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html
Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх
неділя, 2 лютий 2020, 10:49

Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.

Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое.
Рекомендую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:30

  lapay написав:
  YKK написав:Уверен, что все было не совсем так, как описывает этот не простой свидетель - Alex Afonin. Уж очень неправдоподобно все написано. Акурат после неудачного цирка в автобусе от ЛГБТ-активисток.

Антинацисту і гомофобу подивитись дату публікації лугандонський паспорт заважає?


Вот видишь, какое нетолерантное у нас общество. Кто-то - языковой экстремист, кто-то - религиозный, кто-то - нравственный. Так зачем в этот костер еще дров армовира подбрасывать?..
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:32

  Волгарь написав:а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Про Бандеру, давайте подискутуємо, знавець історії України...чого вже там... :P Давайте подробиці.

П.С. Я так би мовити донецький... :P І зі мною нема про що домовлятися. Бо немає ніяких суперечностей. Донецьк - це Україна. Росія - окупант і агресор. Є колобораціоністи, що без підтримки РФ тікали, аж п'ятки блищали... :lol: І ця малина злодійська розбіжиться по різним кутам в той же день, як фінансування з РФ припиниться. Так що не треба ля, ля, калябаля тут про глибокі розбіжності між українцями різних регіонів. :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:37

  lapay написав:Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні.

Як там кажуть урки: слідкуй за базаром, дядя! :) За себе розписуйся, а не за всіх.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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