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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5421542254235424 Додано: Пон 03 лют, 2020 15:40 Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Волгарь

Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.

В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.



"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".



Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве .(лишнехромосомность).

Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.



В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои."Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война"..(лишнехромосомность).Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для ихи затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.

В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.

Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.

А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах. В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а ссвою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг. Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг. Renee Повідомлень: 64 З нами з: 22.10.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 15:44 Renee написав: Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися.

Абсолютно вірно. Та й серед тих, хто залишився, не все так однозначно, як пропаганда з обох боків малює. Абсолютно вірно. Та й серед тих, хто залишився, не все так однозначно, як пропаганда з обох боків малює. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27491 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 15:48 Kudrjavuy

Прочитав статтю - звернув увагу , що всі , кого конкретно називали - сиділи ще до війни . Тобто це - такі собі рецидивісти . І таких там багато . Оскільки життя там бідне - перебираються в багатші краї . Нічого дивного . Це , до речі , і так стало видно після 2014 - злочинність значно виросла , причому навіть в традиційно спокійних місцях . Погано силовики працюють просто ... Puente Повідомлень: 2466 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 15:57 Kudrjavuy написав: На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":

https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html

Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх

неділя, 2 лютий 2020, 10:49



Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.



Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое.

Рекомендую. На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое.Рекомендую.

Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити. Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27491 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08 lapay написав: Волгарь написав: Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.

А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах. Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль. Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.

Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ), которое за одно поколение почти полностью лишилось науки/животноводства/обрабатывающей промышленности, а главное - ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ (даже по официальной статистике) Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ), которое за одно поколение почти полностью лишилось науки/животноводства/обрабатывающей промышленности, а главное - ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ (даже по официальной статистике) Волгарь Повідомлень: 7533 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5421542254235424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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