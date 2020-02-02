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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:40
Волгарь написав: Kudrjavuy написав:Волгарь Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.
В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.
"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война". Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве
.(лишнехромосомность).
Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.
В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения
и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.
В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.
Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах,
свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:44
Renee написав:
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися.
Абсолютно вірно. Та й серед тих, хто залишився, не все так однозначно, як пропаганда з обох боків малює.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:48
Kudrjavuy
Прочитав статтю - звернув увагу , що всі , кого конкретно називали - сиділи ще до війни . Тобто це - такі собі рецидивісти . І таких там багато . Оскільки життя там бідне - перебираються в багатші краї . Нічого дивного . Це , до речі , і так стало видно після 2014 - злочинність значно виросла , причому навіть в традиційно спокійних місцях . Погано силовики працюють просто ...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 15:57
Kudrjavuy написав:
На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":
https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html
Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх
неділя, 2 лютий 2020, 10:49
Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.
Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое.
Рекомендую.
Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08
lapay написав: Волгарь написав:
Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.
Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ), которое за одно поколение почти полностью лишилось науки/животноводства/обрабатывающей промышленности, а главное - ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ (даже по официальной статистике)
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