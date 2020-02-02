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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5422542354245425>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:40

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Волгарь
Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят.
В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.

"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".

Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность).
Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.

В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.

В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций.
Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:44

  Renee написав:Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися.

Абсолютно вірно. Та й серед тих, хто залишився, не все так однозначно, як пропаганда з обох боків малює. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:48

Kudrjavuy
Прочитав статтю - звернув увагу , що всі , кого конкретно називали - сиділи ще до війни . Тобто це - такі собі рецидивісти . І таких там багато . Оскільки життя там бідне - перебираються в багатші краї . Нічого дивного . Це , до речі , і так стало видно після 2014 - злочинність значно виросла , причому навіть в традиційно спокійних місцях . Погано силовики працюють просто ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:57

  Kudrjavuy написав:На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":
https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html
Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх
неділя, 2 лютий 2020, 10:49

Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.

Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое.
Рекомендую.

Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08

  lapay написав:
  Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах.
А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.

Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.

Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ), которое за одно поколение почти полностью лишилось науки/животноводства/обрабатывающей промышленности, а главное - ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ (даже по официальной статистике)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ),

Та ні, розвал Совка бачив на власні очі, навіть міг підти на барикади, підтримати Єльцина, але не захотів. РФ, як правонаступниця Совка, безумовно, повторить його долю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06

  Козак-характерник написав:Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити.

+100!
Но только понимание того, что "зараза" только форсируется - приходит не ко многим - много просто напросто не доживает до этого времени.
Вы сейчас в "другой Украине" - но Вы тот же.
Культура, что была выжжена на юге и востоке к 1939 году теперь бы*** навязывается, как "надбання"... Но и наоборот сохранение экономического потенциала, где база сохранилась на Востоке, где оторванные от "своей земли" строили "свою" бытность - нищую, голодную, грязную, .... - навязанную из ЦЕНТРА. И наоборот выходцы выжившие в этом зверятнике - стойкие к любому .....
Наша трагедия, что страной рулит...:
“Если будешь торговать ты елеем,
Можешь стать вполне полезным евреем…”
(А. Галич)

Продажа страны, - "Приватизация" давно превратилась в систему организованного геноцида и если судить по бюджету "Малодая команда" - не видит по определению путей решения ситуации. К тому же физически они не представляют о чём идёт речь.
- Чем это нам грозит?
- Какое будущее можно прогнозировать?
- Кому "Пакращання"?
- В чём пакращання для Украины? населения, территории, экономики, финансов,...
- Когда "мы закончим процесс накопления капитала"?
..........................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:24

  Козак-характерник написав:
  shapo написав:Мне больше нравится другой Кахане - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5 и его племянник под командованием которого служил сын - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE% ... 0%BD%D0%B5

Чим подобається?

Последовательной защитой интересов Израиля
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26

  Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси?
Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських
А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....

Як бачите
Фраза практично та сама - а суть змінилась
І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26

  lapay написав:
  shapo написав:Мне больше нравится другой Кахане - http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5 и

Кахане требовал строгого соблюдения религиозной и этнической чистоты еврейского народа, перемещения всех «гоев» за пределы «Эрец-Израэль», выступал против смешанных браков и распространения светской культуры среди евреев. Верховный Суд государства Израиль определил его идеологию как расизм.
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5

Це називається - вигнали з гестапо за жорстокість. :)

Его оболгали леваки. А Багац это вообще про-арабская левая помойка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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