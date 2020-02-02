Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Волгарь Дык Вам о Вашей "лишней хромосомности" и говорят. В Украине и Мазепа, и Петлюра, и С. Бендера, и Н.И.Махно,.... - это есть история Украины и её национальные лидеры - Герои.
"Блудите" тихо у себя, но вмешательство во внутренние дела Украины - это называется "Война".
Пропаганда выела у Вас всю способность самостоятельно ориентироваться в пространстве.(лишнехромосомность). Не смотря на схожесть "языка" - в нашем использовании он имеет иное содержание. Вас воспринимают не потому, что..., а совершенно по иной причине.
В действительности у нас всех - одна проблема "Экономико-правовое" содержание нашей страны. Именно для отвлечения от реальности и устраивают Войны - это есть выгодная затея. У Вас, по сути те же проблемы. Именно для их нерешения и затеяно вся эта Война. Для отвлечения населения от насущных проблем. Для глобальной блокировки процессов становления. "Геноцид" - это есть основа любого режима, вопрос в том, как его имплементировать - "ваши" решают стандартно, навязано ещё Монголо-татарским Иго.
В русском языке (если Вы забыли) обращение ВЫ в любой форме является личным. У МЕНЯ ПРОПАГАНДА НИЧЕГО НЕ ВЫЕЛА. Смею Вас заверить, ИСТОРИЮ 20-го века я знаю НА ПОРЯДОК лучше среднего россиянина или дончанина (И ДАЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВАС ЛИЧНО), поэтому к перечисленной триаде я отношусь совсем не с черно-белых позиций. Для меня Мазепа - крупный исторический деятель, который желал своему народу добра, но поставил в итоге не на ту лошадь, и проиграл, но точно не злодей, Петлюра - местечковый социалист, волею судеб вознесенный на вершину, не справившийся с этой ролью и в итоге убитый как бешеная собака (судя по тому, что французский суд полностью оправдал его убийцу), а Бандера с присными - сами знаете кто (не буду развивать эту тему). Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Таких очень мало. Было. А теперь стало больше, но просто в сравнении с оставшимися. Но в этом конфликте может побдить не украинская идеология, а украинский холодильник, которому сейчас нечем особо хвастаться .... Хотя украинцы любять прибедняться и ругать все вокруг.
Kudrjavuy Прочитав статтю - звернув увагу , що всі , кого конкретно називали - сиділи ще до війни . Тобто це - такі собі рецидивісти . І таких там багато . Оскільки життя там бідне - перебираються в багатші краї . Нічого дивного . Це , до речі , і так стало видно після 2014 - злочинність значно виросла , причому навіть в традиційно спокійних місцях . Погано силовики працюють просто ...
Kudrjavuy написав:На сегодня, стала вылазить куда более актуальна проблема, и зря этому не уделяют "достаточного внимания":
https://patrioty.org.ua/politic/vdariat-v-spynu-u-chas-ch-sotni-terorystiv-z-ordlo-vzhe-lehalizuvalys-v-ukraini-sbu-ne-v-zmozi-vyiavyty-usikh-313935.html Вдарять у спину у "час Ч": Сотні терористів з ОРДЛО вже легалізувались в Україні, СБУ не в змозі виявити усіх неділя, 2 лютий 2020, 10:49
Терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно собі живуть серед нас. Навіть СБУ не завжди може відшукати. Правда, деякі не можуть стримувати ненависті до українських правоохоронців і проколюються на цьому. Про схеми і суми, за якими терористи і вбивці з псевдо-республік легалізуються в Україні йдеться у публікації журналістки Євгенії Іванової, зазначають Патріоти України.
Статья большая, поэтому сносить всё не счёл за необходимое. Рекомендую.
Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, которые воспринимают этих деятелей в абсолютно черных тонах, свою точку зрения менять не собираются, и готовы отстаивать ее в окопах. А если договориться не удастся, не будет и никакой РЕИНТЕГРАЦИИ. Просто потому, что надежды на крушении России и помощь ЕВРОПЫ/США за прошедшие 6 лет потерпели очевидный крах.
Та ніхто з ними не буде домовлятись - вони ні нам, ні вам не потрібні. А крах РФ так само неминуч, як і завтрашній схід Сонця, тільки він буде не завтра, нажаль.
Вы, похоже,проспали последние 28 лет, если в упор не видите краха совсем другого государства (а вовсе не РФ), которое за одно поколение почти полностью лишилось науки/животноводства/обрабатывающей промышленности, а главное - ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ (даже по официальной статистике)
Козак-характерник написав:Ця стаття корисна буде Будівельнику і тим, хто сповідує таку саму ідеологію, як і він. Я наголошував неодноразово, що проблема Донбасу загальноукраїнська, а не локальна. І відмежуватися, відсидітися по закуткам, не вдасться. В нас спільна хата - Україна. І проблеми спільні - це криза державності. Корупція вбиває державу. Донбас - це наслідок загальноукраїнської кризи, найбільший гнійник на тілі Неньки, але не єдиний. Лікувати треба хворого, а не ампутувати кінцівки. Зараза і пухлини по всьому тілові. А деякі хворого ще на інваліда хочуть перетворити.
+100! Но только понимание того, что "зараза" только форсируется - приходит не ко многим - много просто напросто не доживает до этого времени. Вы сейчас в "другой Украине" - но Вы тот же. Культура, что была выжжена на юге и востоке к 1939 году теперь бы*** навязывается, как "надбання"... Но и наоборот сохранение экономического потенциала, где база сохранилась на Востоке, где оторванные от "своей земли" строили "свою" бытность - нищую, голодную, грязную, .... - навязанную из ЦЕНТРА. И наоборот выходцы выжившие в этом зверятнике - стойкие к любому ..... Наша трагедия, что страной рулит...:
“Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич)
Продажа страны, - "Приватизация" давно превратилась в систему организованного геноцида и если судить по бюджету "Малодая команда" - не видит по определению путей решения ситуации. К тому же физически они не представляют о чём идёт речь. - Чем это нам грозит? - Какое будущее можно прогнозировать? - Кому "Пакращання"? - В чём пакращання для Украины? населения, территории, экономики, финансов,... - Когда "мы закончим процесс накопления капитала"? ..........................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси? Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....
Як бачите Фраза практично та сама - а суть змінилась І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Кахане требовал строгого соблюдения религиозной и этнической чистоты еврейского народа, перемещения всех «гоев» за пределы «Эрец-Израэль», выступал против смешанных браков и распространения светской культуры среди евреев. Верховный Суд государства Израиль определил его идеологию как расизм. Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5% ... 0%BD%D0%B5
Це називається - вигнали з гестапо за жорстокість.
Его оболгали леваки. А Багац это вообще про-арабская левая помойка