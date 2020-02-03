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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5422542354245425 Додано: Пон 03 лют, 2020 17:27

"Слуга народа" оказалось тем еще сборищем... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Само собой, очередной громко обрушится", - блогер

понеділок, 3 лютий 2020, 16:27

https://patrioty.org.ua/politic/sluha-n ... 14079.html





"Логорейщики)... Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)" - пише у своєму блозі Михайло Подоляк, передають Патріоти України, і продовжує:



"... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)...

... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы...

... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...". понеділок, 3 лютий 2020, 16:27"Логорейщики)... Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)" - пише у своєму блозі Михайло Подоляк, передають Патріоти України, і продовжує:"... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)...... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы...... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...".

И это не только падение рейтинга официально ниже 40...

Нас, к сожалению ожидают тяжелые времена Тирании

- Такое вечно не может по определению продолжаться.

Приход тирана неизбежен - как единый путь сохранения Государства, но вот кто приведёт его ко власти, кому он будет верно "служить" за это сейчас и борьба.



"Плебсу" навязывается всякий бред, по аналогу РФ - но это Мы уже "видели". "О слугах" - начинают прорываться "вопросы":И это не только падение рейтинга официально ниже 40...Нас, к сожалению ожидают тяжелые времена Тирании- Такое вечно не может по определению продолжаться."Плебсу" навязывается всякий бред, по аналогу РФ - но это Мы уже "видели". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7707 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 17:47 budivelnik написав: Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських

А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....

Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловськихА пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....



Так должно быть, но бывает и по-другому. На майдане вообще десятки тысяч навязали волю десяткам миллионов.



Если так называемые "народные республики" смогут мобилизировать много желающих (считающих необходимым) воевать, плюс путин подсобит своими военными и оружием, придется договариваться уступками - такое уже было. Минск-1 и Минск-2 - де факто, акты о капитуляции, завуалированные под условия достижения мира. Так должно быть, но бывает и по-другому. На майдане вообще десятки тысяч навязали волю десяткам миллионов.Если так называемые "народные республики" смогут мобилизировать много желающих (считающих необходимым) воевать, плюс путин подсобит своими военными и оружием, придется договариваться уступками - такое уже было. Минск-1 и Минск-2 - де факто, акты о капитуляции, завуалированные под условия достижения мира. zРадио

Повідомлень: 4825 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2043 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5422542354245425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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