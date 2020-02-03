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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5423542454255426
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:26

  lapay написав:Так що в кожного народа свої "антифашисти". :)


Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:29

  lapay написав:
  shapo написав:Разница в том что нацистов вы нашли в Израиле аж 9 подростков, а давно убитый рав Кахане и уволенный леваками из армии его племянник к ним не относились никогда

Чого це? Слово "нацисти" від слова "нація". Моя нація краща за інші - оце і є нацизм, різновид расизму. Кахане не те що в це визначення підходить, його можна в гаслах використовувати: "Кахане прийде - порядок наведе." :)

И что в этом лозунг нацистского кроме того что его приписывают Бандере? Где он говорил о превосходстве евреев над другими народами Израиля и призывал их уничтожить?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:31

Ітогі подвєдьом. 2020-02-03

Ітогі подвєдьом. 2020-02-03

1) Сегодня проходит встреча Зеленского и Эрдогана. Как обычно, новостей много, километровые простыни писать не буду.

2) "Получили отказ": Зеленский заявил, что Иран хотел выплатить семьям погибших в авиакатастрофе МАУ по $80 тысяч
$80 тысяч - это ничто, в качестве выплат. Посмотрим что будет.
Но развитие событий не радует

Иранская сторона изначально знала о сбитии украинского самолета - Зеленский
Только наш Бубочка молчал до последнего. Даже зная о причинах

Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота
Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования.
Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Ма-ла-д-цы. Материалы следствия выложить в открытый доступ.
Бубочка хайпанул на аудио-записи в своём интервью и обгадился

3) "Какой-то вакуум в Раде": Разумков отчитал депутатов за грубость
"Некоторые из нас забыли, когда стали нардепами, оставаться людьми", - пожурил спикер парламента некоторых оскандалившихся в последние дни коллег

Пальчиком так погрозил

Пенсионерка ответила депутату, предложившему ей продать собаку
"Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, что и где говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в Слуге народа", - заявила она.
...
Ее собаке по кличке Шарик 14 лет, она беспородная и слепая

Моральный ур**.

4) Епифаний ожидает новую волну присоединения общин УПЦ МП к Православной церкви Украины

Епифаний уверен, что ПЦУ признает еще несколько церквей, несмотря на давление со стороны Русской православной церкви

5) Рейтинг доверия к Зеленскому упал ниже 50% - опрос
Це він вже зробив сам

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и Верховной Раде - опрос
Недоверие к Верховной Раде составляет 68,5%, лично главе парламента Дмитрию Разумкову - 52,6%.

Среди государственных органов власти украинцы больше всего не доверяют Кабинету министров - 68,3%, лично премьер-министру Алексею Гончаруку - 65,5%.

Довыбирались

6) Гончарук прокомментировал возможность разделения Минэкономразвития
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, в то же время по этому вопросу идут консультации.
....
Напомним, Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разделения министерств, которые существовали в начале работы этого правительства.

7) Оккупанты лишают жителей Донбасса зарплаты из-за отказа получать "паспорта" "ДНР/ЛНР"
Так кого к кому присоединять собрались.
ИМХО, собираются тупо впихнуть ОРДЛО в Украину как есть.
Без контроля Украины над этими территориями, но финансируемые Украиной.
Всё, как хотят в Кремле.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:39

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-03

Когда ты каждый день выкладываешь здесь это дерьмо и пишешь о себе в множественном числе это что, мания величия сьехавшего с катушек или вас таких тут целая бригада?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:46

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Где он говорил о превосходстве евреев над другими народами Израиля и призывал их уничтожить?

Не знаю, чи казав, чи ні, мені його особистість не цікава, але по посиланню написано, що терорист, який підривав радянські представнитства. Так що не тільки вчив інших...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:57

  Kudrjavuy написав:"О слугах" - начинают прорываться "вопросы":
"Слуга народа" оказалось тем еще сборищем... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Само собой, очередной громко обрушится", - блогер
понеділок, 3 лютий 2020, 16:27
https://patrioty.org.ua/politic/sluha-n ... 14079.html


"Логорейщики)... Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)" - пише у своєму блозі Михайло Подоляк, передають Патріоти України, і продовжує:

"... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)...
... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы...
... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...".

И это не только падение рейтинга официально ниже 40...
Нас, к сожалению ожидают тяжелые времена Тирании
- Такое вечно не может по определению продолжаться.
Приход тирана неизбежен - как единый путь сохранения Государства, но вот кто приведёт его ко власти, кому он будет верно "служить" за это сейчас и борьба.

"Плебсу" навязывается всякий бред, по аналогу РФ - но это Мы уже "видели".

В то же время кожен з нас знаком с бюджетом ... - здесь большого ума не нужно, в особенности для тех, кто живёт в Украине, просчитать "наши перспективы"... -?


До сих пор мало, кто сумел с приходом "Зе" и Ко официально озвучить, ЧТО:
- упокоившуюся в бозе эпоху "Красных директоров".
Сменили их наследники.
И это оказалось не просто трагедией, а полным фиаско ныне существующей системы управления Государством.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:03

  lapay написав:
  shapo написав:Где он говорил о превосходстве евреев над другими народами Израиля и призывал их уничтожить?

Не знаю, чи казав, чи ні, мені його особистість не цікава, але по посиланню написано, що терорист, який підривав радянські представнитства. Так що не тільки вчив інших...


И как, много подорвал и где? И сколько там советских служащих погибло в результате этих подрывов?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:17

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И как, много подорвал и где? И сколько там советских служащих погибло в результате этих подрывов?

Достатньо, якщо вбили і його, і його сина. Як там кажуть - собаці собача смерть?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:20

  lapay написав:
  shapo написав:И как, много подорвал и где? И сколько там советских служащих погибло в результате этих подрывов?

Достатньо, якщо вбили і його, і його сина. Як там кажуть - собаці собача смерть?


Т.е. ответа вы не знаете, а те слова что вы привели очень часто говорят о Бандере и Шухевиче очень большое количество населения соседней, да и этой страны.
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