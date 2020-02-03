понеділок, 3 лютий 2020, 16:27"Логорейщики)... Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)" - пише у своєму блозі Михайло Подоляк, передають Патріоти України, і продовжує:"... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)...... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы...... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...".