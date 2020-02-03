Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Разница в том что нацистов вы нашли в Израиле аж 9 подростков, а давно убитый рав Кахане и уволенный леваками из армии его племянник к ним не относились никогда
Чого це? Слово "нацисти" від слова "нація". Моя нація краща за інші - оце і є нацизм, різновид расизму. Кахане не те що в це визначення підходить, його можна в гаслах використовувати: "Кахане прийде - порядок наведе."
И что в этом лозунг нацистского кроме того что его приписывают Бандере? Где он говорил о превосходстве евреев над другими народами Израиля и призывал их уничтожить?
Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования. Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.
Ма-ла-д-цы. Материалы следствия выложить в открытый доступ. Бубочка хайпанул на аудио-записи в своём интервью и обгадился
"Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, что и где говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в Слуге народа", - заявила она. ... Ее собаке по кличке Шарик 14 лет, она беспородная и слепая
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, в то же время по этому вопросу идут консультации. .... Напомним, Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разделения министерств, которые существовали в начале работы этого правительства.
"Логорейщики)... Возможно, мы просто чего-то не знаем и не понимаем. Но все-таки регулярные публичные эскапады членов правящей партии-фракции поразительны по своей глупости и цинизму. У вчерашних, кстати, цинизм изящно пытались маскировать махровым пафосом. Нынешние же все чаще выглядят феерическими, мягко говоря, дятлами. Какой же все-таки надо было "конкурс" провести, чтобы сразу собрать в одном месте столько отпетых тупиц?)" - пише у своєму блозі Михайло Подоляк, передають Патріоти України, і продовжує:
"... Очередной самородок из несуществующий партии Слуга народа с необсохшими соплями на подбородке по нарицательной фамилии Брагар люто поиздевался над социально обиженной группой, предложив пенсионерам что-нибудь продавать из домашней живости, чтобы оплатить объемные коммунальные платежки. Собак каких-нибудь. Или крокодилов элитных пород. Классическое такое поведение человека без роду и без племени и совсем не дотягивающего до порога интеллектуальной и моральной половозрелости. Про "подумать прежде, чем сказать" говорить в его хроническом случае банально незачем. Просто банальный физический носитель вторичных половых признаков, ими и пользующийся вместо нейрональных мозговых связей)... ... Разумеется, можно бы пропустить мимо это изречение очередного "вундеркинда". Но слишком уж много таких заявлений льётся нынче из уст членов СН. Ну так ведь иначе и быть не может). Мало того, что набрали в команду абсолютных нулей. Так ещё и позволили "нулям" медийно тешить свое самолюбие. Выдавать потрясающие отстойные спичи по любому поводу. Между прочим, если говорить совсем на чистоту, то нынешняя "украинская большая политика" предполагает именно это - "ещё вчера ты был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из/за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "вперёд!" Но забыли включить мозги тебе... И вот ты начинаешь уже наглеть. Погано чмокая, учишь людей жизни, предлагая им либо заткнуться, либо под/затянуть пояса и платить. Короче, издеваешься. Пока рано или поздно кто-то не выдержит и не выбьет этому самородку зубы... ... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...".
И это не только падение рейтинга официально ниже 40... Нас, к сожалению ожидают тяжелые времена Тирании - Такое вечно не может по определению продолжаться. Приход тирана неизбежен - как единый путь сохранения Государства, но вот кто приведёт его ко власти, кому он будет верно "служить" за это сейчас и борьба.
"Плебсу" навязывается всякий бред, по аналогу РФ - но это Мы уже "видели".
В то же время кожен з нас знаком с бюджетом ... - здесь большого ума не нужно, в особенности для тех, кто живёт в Украине, просчитать "наши перспективы"... -?
До сих пор мало, кто сумел с приходом "Зе" и Ко официально озвучить, ЧТО: - упокоившуюся в бозе эпоху "Красных директоров". Сменили их наследники. И это оказалось не просто трагедией, а полным фиаско ныне существующей системы управления Государством.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.