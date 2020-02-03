Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь
А нафіга нам цей єврейський нацист, щоб щось шукати і доводити? Достатньо того, що ізраїльский суд визнав його расистом, а американський суд присяжних визнав його вбивцю не винним, хоч той його застрелив у всіх на очах. Повторюсь - собаці собача смерть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь
А нафіга нам цей єврейський нацист, щоб щось шукати і доводити? Достатньо того, що ізраїльский суд визнав його расистом, а американський суд присяжних визнав його вбивцю не винним, хоч той його застрелив у всіх на очах. Повторюсь - собаці собача смерть.
Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал. Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере
3 февраля 2020, 08:47 Только за январь казна недосчиталась почти 14 млрд гривен.
Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.
Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.
Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине. Наших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал. Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере
Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.