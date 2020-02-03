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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5426542754285429>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:41

  shapo написав:Напомнило монолог генерала из фильма "17 мгновений весны"

  pesikot написав:Ты ещё из Буратино цитату приведи


Что, не понравилось сравнение?
Вот так и коммунякам не понравился фильм М.Ромма "Обыкновенный фашизм", уж больно бросались в глаза аналогии
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:45

  shapo написав:И что в этом лозунг нацистского кроме того что его приписывают Бандере? Где он говорил
о превосходстве евреев над другими народами Израиля и призывал их уничтожить?


  pesikot написав:У тебя весь мир ограничивается Израилем - вот и превосходство
А мир гораздо шире.


Да ты шо. Судя по твоей писанине ты дальше своего районного центра не выезжал.
А пишу я в отличие от тебя и какого-нибудь будивельника только о том что хорошо знаю. А когда не знаю молчу.

  pesikot написав:Что говорил твой расист
С точки зрения Кахане, каждый «гой» является потенциальным нацистским убийцей

Он говорит о каждом гое


Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь как и лапай который тоже что-то подобное вещал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:46

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-03

Когда ты каждый день выкладываешь здесь это дерьмо и пишешь о себе в множественном числе это что, мания величия сьехавшего с катушек или вас таких тут целая бригада?

Дерьмо здесь ты.
Охамевший расист и шовинист.


Так все-таки ты один пишешь или в бригаде, самозванный политобозрватель?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:56

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь

А нафіга нам цей єврейський нацист, щоб щось шукати і доводити? Достатньо того, що ізраїльский суд визнав його расистом, а американський суд присяжних визнав його вбивцю не винним, хоч той його застрелив у всіх на очах. Повторюсь - собаці собача смерть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:58

  lapay написав:
  shapo написав:Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь

А нафіга нам цей єврейський нацист, щоб щось шукати і доводити? Достатньо того, що ізраїльский суд визнав його расистом, а американський суд присяжних визнав його вбивцю не винним, хоч той його застрелив у всіх на очах. Повторюсь - собаці собача смерть.


Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал.
Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:10

  shapo написав:
  pesikot написав:Еврейский расизм также же неприемлем, как и любой другой расизм с нацизмом.


Это пишет почитатель Бандеры и Шухевича

Я не почитатель Бандеры и Шухевича.

  shapo написав:
  pesikot написав: Того племянника выгнали из армии за незаконное хранение оружия.Таки зачем он незаконно хранил оружие ?

Это трофейное оружие со всех войн начиная с 1-й Ливанской. Ахиренное преступление для человека который всегда был на самой передовой позиции своего полка и презирал смерть.

Сколько пафоса.
Прямо завоняло СССР-овской пропагандой

  shapo написав:А выгнали его Багац и прочая левая сволочь в Израиле сдающая страну арабам. Ну да тебе этого никогда не понять.


Ну надо же, такого хорошего воина выгнала левая сволочь.
Слышь, стройбатовец, ты дрочишь на СССР, верхушка которого вся состояла из левацкой сволочи

  shapo написав:
  pesikot написав: О том, что негры опять бьют евреев факты будут, врунишка ?

Тебе гугл отключили, клоун?

Доказательств нет. Расисткое брехло

  shapo написав:
  shapo написав:Так что заткнись, неуч

  pesikot написав:Не хами, расист

На правду не обижаются

Ты старое, брехливое, расисткое хамло.
Которое превозносит свою национальность и презирает гоев.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:12

  shapo написав:
  pesikot написав:Что говорил твой расист
С точки зрения Кахане, каждый «гой» является потенциальным нацистским убийцей

Он говорит о каждом гое


Где, когда и по какому поводу он сказал подобное ,естественно,не найдешь как и лапай который тоже что-то подобное вещал.

Ты свои ссылки хоть почитай, убогий.
Ума как у стройбатовца
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:16

:shock: - увидели?
Готовься, Украина, впереди технический дефолт
Александр Гончаров
https://glavred.info/opinions/10146017- ... efolt.html
директор Інституту розвитку економіки України

3 февраля 2020, 08:47
Только за январь казна недосчиталась почти 14 млрд гривен.

Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.

Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.

Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине.
Наших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:17

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал.
Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере

Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:23

  shapo написав:И что в этом лозунг нацистского кроме того что его приписывают Бандере?

Ви вважаєте, що Бандера - нацист?

  shapo написав:
  pesikot написав:Еврейский расизм также же неприемлем, как и любой другой расизм с нацизмом.


Это пишет почитатель Бандеры и Шухевича

І Шухевич - нацист?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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