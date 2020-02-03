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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5426542754285429 Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29 pesikot написав: zРадио написав: lapay написав: Так що в кожного народа свої "антифашисти". Так що в кожного народа свої "антифашисти".



Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти... Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...

Аналитик ты наш



С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.

Во власти



Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»

Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».

В почёте Аналитик ты нашВо властиВ почёте



Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего у нас, к большому стыду, еще долго не будет)!



Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок? Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего у нас, к большому стыду, еще долго не будет)!Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок? zРадио

Повідомлень: 4831 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2044 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:34 budivelnik написав: Волгарь написав: Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, А може правильно поставимо наголоси?

Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських

А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....



Як бачите

Фраза практично та сама - а суть змінилась

І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами. А може правильно поставимо наголоси?Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловськихА пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....Як бачитеФраза практично та сама - а суть зміниласьІ от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.

Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд...Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27493 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 20:41 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти... Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...

Аналитик ты наш



С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.

Во власти



Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»

Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».

В почёте Аналитик ты нашВо властиВ почёте



Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего в Украине к нашему общему стыду еще долго не будет)!



Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок? Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего в Украине к нашему общему стыду еще долго не будет)!Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?

Высрался ? убери за собой, ок ?

Обосрался ? сними штаны и постирай их, ок ?



Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе.

При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.



Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом. Высрался ? убери за собой, ок ?Обосрался ? сними штаны и постирай их, ок ?Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе.При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3875 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 836 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5426542754285429 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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