Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Так що в кожного народа свої "антифашисти".
Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...
Аналитик ты наш
С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.
Во власти
Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»
Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».
В почёте
Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего у нас, к большому стыду, еще долго не будет)!
Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси? Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....
Як бачите Фраза практично та сама - а суть змінилась І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.
Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...
Аналитик ты наш
С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.
Во власти
Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»
Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».
В почёте
Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего в Украине к нашему общему стыду еще долго не будет)!
Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?
Высрался ? убери за собой, ок ? Обосрался ? сними штаны и постирай их, ок ?
Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе. При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.
Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой