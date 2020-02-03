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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5426542754285429
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Так що в кожного народа свої "антифашисти". :)


Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...

Аналитик ты наш :)

С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.

Во власти

Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»

Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».

В почёте


Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего у нас, к большому стыду, еще долго не будет)!

Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:34

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси?
Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських
А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....

Як бачите
Фраза практично та сама - а суть змінилась
І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.

Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... :P Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:41

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...

Аналитик ты наш :)

С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.

Во власти

Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»

Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».

В почёте


Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего в Украине к нашему общему стыду еще долго не будет)!

Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?

Высрался ? убери за собой, ок ?
Обосрался ? сними штаны и постирай их, ок ?

Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе.
При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.

Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:53

  pesikot написав:Я не почитатель Бандеры и Шухевича.

А ты кто тогда, жид или кацап?

  pesikot написав:Это трофейное оружие со всех войн начиная с 1-й Ливанской. Ахиренное преступление для человека который всегда был на самой передовой позиции своего полка и презирал смерть.


  pesikot написав:Сколько пафоса.
Прямо завоняло СССР-овской пропагандой

Это свидетельство моего сына участвовавшего с ним в войне в Газе в 2014г.
Но тебе,пачкуну в инете ,этого никогда не понять


  pesikot написав:Ну надо же, такого хорошего воина выгнала левая сволочь.

Да, а сейчас взяла идеи его дяди и через 30 лет и выдает за свои.

  pesikot написав:Слышь, стройбатовец, ты дрочишь на СССР, верхушка которого вся состояла из левацкой сволочи

Селюк, ну зачем строчишь в очередной раз о том о чем понятия не имеешь?


  pesikot написав: О том, что негры опять бьют евреев факты будут, врунишка
Доказательств нет. Расисткое брехло

https://www.forumdaily.com/v-nyu-jorke- ... ux-evreev/ - лови, чмо
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