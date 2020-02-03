Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
3 февраля 2020, 08:47 Только за январь казна недосчиталась почти 14 млрд гривен.
Вряд ли можно найти более красноречивое подтверждение "эффективности" руководства Леши Гончарука: за январь 2020 года доходы госбюджета составили всего лишь 42,6 млрд. грн. – это на 24,5% (!) меньше плана или на 13,8 млрд. грн. недовыполнение росписи.
Что ж, также надо признать и тот факт, что по уровню профнепригодности министр экономики активно соревнуется с министром финансов. Ребята жгут: снова степень выставляемого напоказ идиотизма и компетенций пробивает очередное дно.
Друзья, ну, а если всем уже похер, что делают власти, значит, наш народ на всё крепко забил и мысленно давно не здесь – не в родной Украине. Наших граждан и особенно власть нисколько не беспокоит тот факт, что мир находится на пороге глобального финансового кризиса, о чем в Давосе предупреждала Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
В Кабмине Леши Гончарука никто всерьез не думает о перезапуске украинской экономики, не обращая внимания на настоящий шторм на мировых рынках на этой неделе (особенно азиатские индексы показали самое глубокое падение за 2-а последних года) из-за надвигающейся эпидемии коронавируса. Такое ощущение - богатая и процветающая Украина в составе Нафтогаза!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал. Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере
Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Так що в кожного народа свої "антифашисти".
Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...
Аналитик ты наш
С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.
Во власти
Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»
Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».
В почёте
Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего у нас, к большому стыду, еще долго не будет)!
Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси? Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....
Як бачите Фраза практично та сама - а суть змінилась І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.
Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:Естественно. Но не везде они в почете, а уж тем более - во власти...
Аналитик ты наш
С 13 августа 1984 года по 21 ноября 1988 года был депутатом Кнессета 11-го созыва от Каха. Член комиссии по экономике. Член комиссии по вопросам алии и абсорбции.
Во власти
Движение КАХ требует немедленно удалить из нашей страны арабов… я беседовал со многими из крупнейших раввинов наших дней с глазу на глаз, и все они говорили мне примерно так: «Всё, что Вы, рабби Кахане, говорите, — это правда. Но зачем дразнить гусей? Зачем раздражать израильское правительство? Зачем навлекать на себя гнев гоев?»
Рабби Овадия Йосеф, глава сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС, в конце беседы с рабби Меиром Кахане сказал: «Ты прав на сто процентов, но я не могу тебя поддерживать».
В почёте
Родное сердце, ты мне 1980-е тут не тули! Это совершенно другая мораль! Тебе, неучу, напомнить, что в те годы в трети стран Западной (развитой!) Европы нельзя было даже развестись?! А сегодня там разрешены однополые браки и усыновление детей в однополые семьи (чего в Украине к нашему общему стыду еще долго не будет)!
Так что следи лучше за Украиной 2020-х, чем за Израилем 1980-х, ок?
Высрался ? убери за собой, ок ? Обосрался ? сними штаны и постирай их, ок ?
Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе. При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.
Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Скільки "любові" у вас... Я не розумію, навіщо обзивати один одного? Невже думаєте, що так можна переконати в чомусь співрозмовника? Вам Христа не шкода? Ви його розпинаєте щомиті своєю "любов'ю" один до одного...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
"Печерский районный суд Киева установил, что бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года находился за пределами Украины в командировках", - сказано в сообщении.
Кто же ему, каждый месяц продлевал командировки на протяжении 5 лет
shapo написав:Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал. Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере
Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю.
Я не рекламировал рава Кахане, а просто его и его племянника упомянул в связи с однофамильцем спасенным "праведником" Шептицким. Но для вас любое упоминание незнакомого имени как красная тряпка для быка или штанина прохожего для своры бродячих собак. Про какие суды тут ты пишешь, про американские оправдавшие убийцу? Так этот убийца всего через 3 года получил пожизненное за теракт. Или про израильский Кнессет и верховный суд который никто не избирает? Так Меир Кахане был люто ненавидим и израильским политическим истаблишментом, во-первых, потому что был антисоветчиком, а восстановление в полном формате отношений с Советским Союзом было idea fix израильской политической элиты, в основной своей массе левонастроенной; был убежденнейшим антисоциалистом и открыто декларировал при этом свой основной политический принцип: невозможность мирного сосуществования в пределах маленького государства двух народов – еврейского и арабского. Израильская либеральная пресса с готовностью подхватила советское пропагандистское клише – «фашиствующий рав», хотя ничего более кощунственного этому определению не существует в природе.