Додано: Пон 03 лют, 2020 21:01

lapay написав: shapo написав: Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал.

Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере Ничего другого от тебя, неуча, и не ждал.Про собачью смерть вспоминай когда пишешь о Бандере

Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю. Сам тут почав рекламувати тут свого кумира нациста, і хочеш, щоб хтось тобі роз'яснив, чому він не герой, а расистьска собака? Так суди так вирішили, і вирок, палестинський доброволець, виконав. Не сподобалось йому, що ця собака брехала, на його націю.

Я не рекламировал рава Кахане, а просто его и его племянника упомянул в связи с однофамильцем спасенным "праведником" Шептицким.Но для вас любое упоминание незнакомого имени как красная тряпка для быка или штанина прохожего для своры бродячих собак.Про какие суды тут ты пишешь, про американские оправдавшие убийцу? Так этот убийца всего через 3 года получил пожизненное за теракт.Или про израильский Кнессет и верховный суд который никто не избирает?Так Меир Кахане был люто ненавидим и израильским политическим истаблишментом, во-первых, потому что был антисоветчиком, а восстановление в полном формате отношений с Советским Союзом было idea fix израильской политической элиты, в основной своей массе левонастроенной; был убежденнейшим антисоциалистом и открыто декларировал при этом свой основной политический принцип: невозможность мирного сосуществования в пределах маленького государства двух народов – еврейского и арабского.Израильская либеральная пресса с готовностью подхватила советское пропагандистское клише – «фашиствующий рав», хотя ничего более кощунственного этому определению не существует в природе.