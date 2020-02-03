Отвечу по-еврейски вопросом на вопрос.
А вы считаете рава Меира Кахане расистом и нацистом?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:02
Отвечу по-еврейски вопросом на вопрос.
А вы считаете рава Меира Кахане расистом и нацистом?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:05
Сам собери денюх и съезди в Израиль хотя бы на неделю в качестве туриста.
Там и узнаешь от русскоязычных( других все равно не поймешь) отношение в Израиле к Кнессету и Багацу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:10
Я не знайомий з його діяльністю досконально. І не роблю передчасні висновки з однієї якоїсь публікації в інтернеті. Тому не вважаю його расистом і нацистом. І взагалі будь який штамп і кліше до конкретної людини не хочу використовувати. Я взагалі проти будь яких узагальненнь, тим паче зроблених не на основні власного досвіду, а зі сторонніх джерел, навіть найавторитетніших. До будь якої інформації треба ставитися критично. І пропускати не лише через розум, але й серце.
П.С. Бути расистом і нацистом - це теж власний вибір людини. Всі ми маємо вибір певний. А хто і як до цього ставиться, то вже зовсім інше питання.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:25
Еврей.
А вот ты - расист
Ну надо же, у тебя там война в Газе.
А Украина воюет с РФ.
При этом, любимая тобой РФ поддерживает всю арабскую шоблу, которая обстреливает Израиль.
Но ты отрицаешь тот факт, что РФ воюет с Украиной.
Хуцпа, такая хуцпа. Это даже не трусы и крестик.
Это отсутствие мозгов.
При СССР ты бегал от строка. В стройбат именно таких и определяли. Либо срок, либо стройбат.
Не лепи мне тут горбатого
Чмо стройбатовское. Поищи доказательство поубедительней
Ты же у нас ещё и кандидат наук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:37
Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 03 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:37
А як переконати оцих?
Що відверто, як собак продають усіх?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:55
Гуляє князь, гуляють гості;
І покотились на помості...
А завтра знову ожива,
І знову п’є, і знов гуляє,
І так за днями день минає,
Мужицькі душі аж пищать.
Судовики благають Бога...
П’яниці, знай собі, кричать:
— І патріот! І брат убогих!
Наш славний князь! Віват! Віват! —
А патріот, убогих брат...
Дочку й теличку однімає
У мужика... І Бог не знає,
А може, й знає, та мовчить.
Княгиня взаперті сидить,
Її і в сіни не пускає
Убогих брат. А що ж робить?
Сама втекла і повінчалась,
І батько й мати не пускали,
Казали: вгору не залазь.
Так ні, за князя. От і князь!
От і пишайсь тепер, княгине!
Загинеш, серденько, загинеш,
Мов ряст весною уночі.
Засохнеш, не знатимеш нічого,
Не знатимеш, як хвалять Бога,
Як люде люблять, живучи.
А жить так, Господи, хотілось!
Хотілось любити...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:16
Написать "мне нравится", "он поддерживал Израиль" - это просто упомянул.
Расисты всегда такие, как их мордой ткнёшь, так у них - да мы просто
Я сейчас это перешлю знакомым в Израиль, что Кнессет никто не избирает.
Ты просто тупой расист и шовинист. Всё, что выходит за рамки твоего тупого мозга - ты объявляешь неправильным
Ты читай, что ты пишешь.
Ты же за СССР, но почитаешь антисоветчика.
Вот она истинная сущность любителя СССР
Нацизм в чистом виде.
Российкое клише "либеральная пресса"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:21
Re: Політичні дискусії
Зачем писать о том, в чем 0. Вы никогда их не видели и не сталкивались с такими людьми. С пустого да в порожнее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:22
как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш
липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты
Ты тоже 5 лет был в командировках ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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