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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5426542754285429
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:02

  Козак-характерник написав:Ви вважаєте, що Бандера - нацист?
І Шухевич - нацист?


Отвечу по-еврейски вопросом на вопрос.
А вы считаете рава Меира Кахане расистом и нацистом?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:05

  pesikot написав:Нацизм и расизм вне времени. Ты сейчас своим высером поддерживаешь расизм конкретного еврейского ребе.
При этом, за расизм его партию выгнали из Кнессета и осудил Верховный Суд Израиля.
Или ты опять будешь трындеть о том, что меньшинство диктует права большинству и законы не такие ? Ну так едь в Израиль и расскажи им об этом.


Сам собери денюх и съезди в Израиль хотя бы на неделю в качестве туриста.
Там и узнаешь от русскоязычных( других все равно не поймешь) отношение в Израиле к Кнессету и Багацу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:10

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:Ви вважаєте, що Бандера - нацист?
І Шухевич - нацист?


Отвечу по-еврейски вопросом на вопрос.
А вы считаете рава Меира Кахане расистом и нацистом?

Я не знайомий з його діяльністю досконально. І не роблю передчасні висновки з однієї якоїсь публікації в інтернеті. Тому не вважаю його расистом і нацистом. І взагалі будь який штамп і кліше до конкретної людини не хочу використовувати. Я взагалі проти будь яких узагальненнь, тим паче зроблених не на основні власного досвіду, а зі сторонніх джерел, навіть найавторитетніших. До будь якої інформації треба ставитися критично. І пропускати не лише через розум, але й серце.

П.С. Бути расистом і нацистом - це теж власний вибір людини. Всі ми маємо вибір певний. А хто і як до цього ставиться, то вже зовсім інше питання.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:25

  shapo написав:
  pesikot написав:Я не почитатель Бандеры и Шухевича.

А ты кто тогда, жид или кацап?

Еврей.
А вот ты - расист

  shapo написав:Это свидетельство моего сына участвовавшего с ним в войне в Газе в 2014г.
Но тебе,пачкуну в инете ,этого никогда не понять

Ну надо же, у тебя там война в Газе.
А Украина воюет с РФ.

При этом, любимая тобой РФ поддерживает всю арабскую шоблу, которая обстреливает Израиль.
Но ты отрицаешь тот факт, что РФ воюет с Украиной.
Хуцпа, такая хуцпа. Это даже не трусы и крестик.
Это отсутствие мозгов.

  shapo написав:
  pesikot написав:Слышь, стройбатовец, ты дрочишь на СССР, верхушка которого вся состояла из левацкой сволочи

Селюк, ну зачем строчишь в очередной раз о том о чем понятия не имеешь?

При СССР ты бегал от строка. В стройбат именно таких и определяли. Либо срок, либо стройбат.
Не лепи мне тут горбатого

  shapo написав:
  pesikot написав: О том, что негры опять бьют евреев факты будут, врунишка
Доказательств нет. Расисткое брехло

https://www.forumdaily.com/v-nyu-jorke- ... ux-evreev/ - лови, чмо

Чмо стройбатовское. Поищи доказательство поубедительней
Ты же у нас ещё и кандидат наук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:37

  pesikot написав:Суд установил, что Портнов пять лет находился в командировках за пределами Украины
"Печерский районный суд Киева установил, что бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года находился за пределами Украины в командировках", - сказано в сообщении.

Кто же ему, каждый месяц продлевал командировки на протяжении 5 лет

Вот и решение суда


Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 03 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:37

  Козак-характерник написав:Скільки "любові" у вас... :) Я не розумію, навіщо обзивати один одного? Невже думаєте, що так можна переконати в чомусь співрозмовника?

А як переконати оцих?
Кабмин внес законопроект о приватизации “Нафтогаза”, “Укрнафты”, “Укргаздобычи”, “Укргидроэнерго”, “Энергоатома”
[16:50 03 февраля 2020 года ]
https://ukrrudprom.com/news/Kabmin_vnes ... _Ukrg.html
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №2831 “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. На данный момент его текст отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа — передано на рассмотрение руководству.

В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут “Нафтогаз”, “Магистральные газопроводы Украины”, “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргаздобыча”, “Укргидроэнерго”, “Укрэнерго”, “Энергоатом” и другие. Законопроектом предлагается разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Що відверто, як собак продають усіх?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:55

  Kudrjavuy написав:Що відверто, як собак продають усіх?

Гуляє князь, гуляють гості;
І покотились на помості...
А завтра знову ожива,
І знову п’є, і знов гуляє,
І так за днями день минає,
Мужицькі душі аж пищать.
Судовики благають Бога...
П’яниці, знай собі, кричать:
— І патріот! І брат убогих!
Наш славний князь! Віват! Віват! —
А патріот, убогих брат...
Дочку й теличку однімає
У мужика... І Бог не знає,
А може, й знає, та мовчить.

Княгиня взаперті сидить,
Її і в сіни не пускає
Убогих брат. А що ж робить?
Сама втекла і повінчалась,
І батько й мати не пускали,
Казали: вгору не залазь.
Так ні, за князя. От і князь!
От і пишайсь тепер, княгине!
Загинеш, серденько, загинеш,
Мов ряст весною уночі.
Засохнеш, не знатимеш нічого,
Не знатимеш, як хвалять Бога,
Як люде люблять, живучи.
А жить так, Господи, хотілось!
Хотілось любити...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:16

  shapo написав: Я не рекламировал рава Кахане, а просто его и его племянника упомянул в связи с однофамильцем спасенным "праведником" Шептицким.

Написать "мне нравится", "он поддерживал Израиль" - это просто упомянул.

Расисты всегда такие, как их мордой ткнёшь, так у них - да мы просто

  shapo написав: Или про израильский Кнессет и верховный суд который никто не избирает?

Я сейчас это перешлю знакомым в Израиль, что Кнессет никто не избирает.
Ты просто тупой расист и шовинист. Всё, что выходит за рамки твоего тупого мозга - ты объявляешь неправильным

  shapo написав:Так Меир Кахане был люто ненавидим и израильским политическим истаблишментом, во-первых, потому что был антисоветчиком,

Ты читай, что ты пишешь.
Ты же за СССР, но почитаешь антисоветчика.
Вот она истинная сущность любителя СССР

  shapo написав:невозможность мирного сосуществования в пределах маленького государства двух народов – еврейского и арабского.

Нацизм в чистом виде.

  shapo написав:Израильская либеральная пресса с готовностью подхватила советское пропагандистское клише – «фашиствующий рав», хотя ничего более кощунственного этому определению не существует в природе.

Российкое клише "либеральная пресса"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:21

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Бути расистом і нацистом - це теж власний вибір людини. Всі ми маємо вибір певний. А хто і як до цього ставиться, то вже зовсім інше питання.


Зачем писать о том, в чем 0. Вы никогда их не видели и не сталкивались с такими людьми. С пустого да в порожнее.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:22

  zРадио написав:Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...

как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш
липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты

Ты тоже 5 лет был в командировках ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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