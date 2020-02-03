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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5427542854295430
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:00

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси?
Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських
А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....
Як бачите
Фраза практично та сама - а суть змінилась
І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.

Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... :P Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя.
Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...
Серед них
явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн
какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом
немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України

От і виходить
з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів
З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:02

  pesikot написав:
  zРадио написав:Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...

как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш
липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты

Ты тоже 5 лет был в командировках ? :)


Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...

А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12

  budivelnik написав:Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...
Серед них
явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн
какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом
немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України

От і виходить
з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів
З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.

Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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