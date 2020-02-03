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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5427542854295430 Додано: Пон 03 лют, 2020 23:00 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Волгарь написав: Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, А може правильно поставимо наголоси?

Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських

А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....

Як бачите

Фраза практично та сама - а суть змінилась

І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами. А може правильно поставимо наголоси?Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловськихА пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....Як бачитеФраза практично та сама - а суть зміниласьІ от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.

Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...

Серед них

явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн

какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом

немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України



От і виходить

з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів

З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...Серед нихявні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млнкакая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валомнемічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни УкраїниОт і виходитьз точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистівЗ моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21991 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:02 pesikot написав: zРадио написав: Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)... Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...

как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш

липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты



Ты тоже 5 лет был в командировках ? как тебя бомбануло, топ-менеджер ты нашлипецкая фабрика, антироссийская риторика, националистыТы тоже 5 лет был в командировках ?



Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...



А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? zРадио

Повідомлень: 4834 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2044 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12 budivelnik написав: Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...

Серед них

явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн

какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом

немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України



От і виходить

з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів

З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...Серед нихявні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млнкакая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валомнемічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни УкраїниОт і виходитьз точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистівЗ моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.

Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27496 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5427542854295430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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