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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5427542854295430 Додано: Пон 03 лют, 2020 23:00 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Волгарь написав: Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких, А може правильно поставимо наголоси?

Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських

А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....

Як бачите

Фраза практично та сама - а суть змінилась

І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами. А може правильно поставимо наголоси?Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловськихА пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні....Як бачитеФраза практично та сама - а суть зміниласьІ от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.

Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...

Серед них

явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн

какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом

немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України



От і виходить

з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів

З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...Серед нихявні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млнкакая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валомнемічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни УкраїниОт і виходитьз точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистівЗ моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21991 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:02 pesikot написав: zРадио написав: Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)... Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...

как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш

липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты



Ты тоже 5 лет был в командировках ? как тебя бомбануло, топ-менеджер ты нашлипецкая фабрика, антироссийская риторика, националистыТы тоже 5 лет был в командировках ?



Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...



А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? zРадио

Повідомлень: 4834 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2044 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12 budivelnik написав: Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...

Серед них

явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн

какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом

немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України



От і виходить

з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів

З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...Серед нихявні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млнкакая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валомнемічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни УкраїниОт і виходитьз точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистівЗ моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.

Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27497 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 00:15 Визнавати помилки - це гідно!



Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.



У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.



«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена ​​лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.



За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.



Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення".



"Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.



Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду".



"Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його основне завдання - збереження пам'яті Голокосту на основі історичної правди. ".



"Ми об'єктивно досліджуємо історичні події, незважаючи на роблячи в ряді країн спроби заретушувати" незручні "факти або політизувати їх".

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... _qhqibaXfU



Козак-характерник написав: Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность



Одед Амарант



Как и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.



Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.



Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... imony.html



Адам Даниэль Ротфельд



Поздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... chyna.html



Леон Хамайдес



В 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения. Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена ​​лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення"."Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду"."Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його"."Ми об'єктивно досліджуємо історичні події, незважаючи на роблячи в ряді країн спроби заретушувати" незручні "факти або політизувати їх".Одед АмарантКак и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями.Адам Даниэль РотфельдПоздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации.Леон ХамайдесВ 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27497 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2080 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5427542854295430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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