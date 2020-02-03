Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Но проблема в том, что договариваться в итоге Украине придется НЕ СО МНОЙ, а с миллионами донецких,
А може правильно поставимо наголоси? Не десятки мільйонів громадян України будуть домовлятись як їм жити з парочкою мільйонів ордловських А пару мільйонів ордловських змушені будуть домовлятись з десятками мільйонів в Україні.... Як бачите Фраза практично та сама - а суть змінилась І от саме за такі маніпуляції я й називаю деяких тут присутніх - пропогАндонами.
Акценти знов розставлені не вірно, на мій погляд... Плутанина в термінології. Немає ніяких ордловських. Є українці, серед яких є колоборанти. Причому колоборанти є як за лінією розмежування, так на вільній Україні. Українцю з українцем порозумітися не складно. З колоборантами немає про що домовлятися. Вони повинні нести відповідальність згідно законодавства України. Або тікати, ховаючись від правосуддя.
Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло... Серед них явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України
От і виходить з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...
как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты
Ты тоже 5 лет был в командировках ?
Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...
А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише?
budivelnik написав:Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло... Серед них явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України
От і виходить з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.
Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.
Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.
У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.
«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.
За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.
Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення".
"Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.
Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду".
"Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його основне завдання - збереження пам'яті Голокосту на основі історичної правди. ".
Козак-характерник написав:Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность
Одед Амарант
Как и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.
Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.
Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... imony.html
Адам Даниэль Ротфельд
Поздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... chyna.html
Леон Хамайдес
В 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.