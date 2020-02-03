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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5427542854295430 Додано: Пон 03 лют, 2020 23:02 pesikot написав: zРадио написав: Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)... Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...

как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш

липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты



Ты тоже 5 лет был в командировках ? как тебя бомбануло, топ-менеджер ты нашлипецкая фабрика, антироссийская риторика, националистыТы тоже 5 лет был в командировках ?



Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...



А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише? zРадио

Повідомлень: 4835 З нами з: 02.05.18 Подякував: 899 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:12 budivelnik написав: Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...

Серед них

явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн

какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом

немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України



От і виходить

з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів

З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна. Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло...Серед нихявні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млнкакая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валомнемічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни УкраїниОт і виходитьз точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистівЗ моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.

Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27502 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 00:15 Визнавати помилки - це гідно!



Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.



У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.



«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена ​​лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.



За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.



Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення".



"Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.



Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду".



"Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його основне завдання - збереження пам'яті Голокосту на основі історичної правди. ".



"Ми об'єктивно досліджуємо історичні події, незважаючи на роблячи в ряді країн спроби заретушувати" незручні "факти або політизувати їх".

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... _qhqibaXfU



Козак-характерник написав: Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность



Одед Амарант



Как и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.



Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.



Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями.



Кроме нас на территории монастыря проживала еврейская семья (отец, мать и двое маленьких детей) . Они жили и спали в повозке, крытой брезентом, монахи давали им еду. Каждый раз при приближении немцев они вместе с повозкой спасались в лесу.



https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... imony.html



Адам Даниэль Ротфельд



Поздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... chyna.html



Леон Хамайдес



В 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения.



Козак-характерник написав: По разным подсчетам Андрей Шептицкий спас от 150 до шести тысяч евреев . Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.



Во времена Холокоста (1933--1945 гг.) всех, кто помогал евреям, расстреливали целыми семьями. Тем не менее Шептицкого не остановило ни то, что немцы регулярно проводили обыски и ревизии, ни сеть доносчиков, которые за продукты или деньги выслеживали евреев и «сдавали» их немцам. Легче всего было спасти маленькую девочку, сложнее всего -- взрослого мужчину. В монастырях евреи учили украинский язык, обычаи, меняли имена, иногда крестились, поскольку свидетельство о крещении облегчало получение «арийских» документов.



-- Понятно, за что Шептицкого не любят в России и почему некоторые поляки называют его предателем. Но Израиль…



-- Одни израильские историки пишут, что Шептицкий спасал евреев, другие утверждают, что он сотрудничал с нацистами. Пропаганда и политика очернения митрополита, идущие еще от Советского Союза, прижились даже там.



Пример советского мифа о Шептицком: спасением евреев он якобы хотел очистить себя за сотрудничество с немецкими оккупантами и… «завербовать» иудеев в греко-католическую веру. Проблема в том, что голос истории и спасенных долгое время звучал тише, чем голос пропаганды. Многим из тех, кого спас Шептицкий, настолько больно вспоминать случившееся, что они предпочитают молчать .



А человек, посвятивший свою жизнь благодарности братьям Шептицким, к сожалению, недавно умер. Курт Левин, сын львовского раввина, четыре года прятался в греко-католических монастырях. Из благодарности он назвал своих сыновей Андрей и Климентий и очень много сделал для того, чтобы в память о митрополите высадили дерево на аллее праведников.



Другой спасенный, раввин Давид Кагане, описал свою жизнь и спасение в книге, хлопотал о присвоении Андрею Шептицкому статуса «праведник народов мира». Он вошел в комитет «Яд Вашем», но когда дело дошло до голосования за присвоение митрополиту почетного звания… воздержался.

По разным подсчетамразмещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.Во времена Холокоста (1933--1945 гг.) всех, кто помогал евреям, расстреливали целыми семьями. Тем не менее Шептицкого не остановило ни то, что немцы регулярно проводили обыски и ревизии, ни сеть доносчиков, которые за продукты или деньги выслеживали евреев и «сдавали» их немцам. Легче всего было спасти маленькую девочку, сложнее всего -- взрослого мужчину. В монастырях евреи учили украинский язык, обычаи, меняли имена, иногда крестились, поскольку свидетельство о крещении облегчало получение «арийских» документов.-- Понятно, за что Шептицкого не любят в России и почему некоторые поляки называют его предателем. Но Израиль…-- Одни израильские историки пишут, что Шептицкий спасал евреев, другие утверждают, что он сотрудничал с нацистами. Пропаганда и политика очернения митрополита, идущие еще от Советского Союза, прижились даже там.Пример советского мифа о Шептицком: спасением евреев он якобы хотел очистить себя за сотрудничество с немецкими оккупантами и… «завербовать» иудеев в греко-католическую веру.А человек, посвятивший свою жизнь благодарности братьям Шептицким, к сожалению, недавно умер. Курт Левин, сын львовского раввина, четыре года прятался в греко-католических монастырях. Из благодарности он назвал своих сыновей Андрей и Климентий и очень много сделал для того, чтобы в память о митрополите высадили дерево на аллее праведников.Другой спасенный, раввин Давид Кагане, описал свою жизнь и спасение в книге, хлопотал о присвоении Андрею Шептицкому статуса «праведник народов мира». Он вошел в комитет «Яд Вашем», но когда дело дошло до голосования за присвоение митрополиту почетного звания… воздержался. Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена ​​лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення"."Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду"."Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його"."Ми об'єктивно досліджуємо історичні події, незважаючи на роблячи в ряді країн спроби заретушувати" незручні "факти або політизувати їх".Одед АмарантКак и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями.Кроме нас на территории монастыря. Они жили и спали в повозке, крытой брезентом, монахи давали им еду. Каждый раз при приближении немцев они вместе с повозкой спасались в лесу.Адам Даниэль РотфельдПоздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации.Леон ХамайдесВ 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27502 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 10:05

Как я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

https://www.youtube.com/watch?v=yzLIWelo0mE можно провести аналогии с нашей странойКак я погостил в Грузии. Артемий Троицкий 19yuriy91 Повідомлень: 2315 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 11:36 Козак-характерник написав: Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.

Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю. Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.

Это не ошибки, а боязнь обидеть самого почетного гостя форума - лучшего дружбана израильского премьера (и одновременно дружбана иранских аятолл - ненавистников Израиля).



Удивительно, как весь мир лижет задницу путину.



Впрочем, после того, как лизали Адольфу - это на самом деле неудивительно. Это не ошибки, а боязнь обидеть самого почетного гостя форума - лучшего дружбана израильского премьера (и одновременно дружбана иранских аятолл - ненавистников Израиля).Удивительно, как весь мир лижет задницу путину.Впрочем, после того, как лизали Адольфу - это на самом деле неудивительно. Востаннє редагувалось Starikan в Вів 04 лют, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 11:41

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Повідомлень: 1802 З нами з: 22.12.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 12:01 19yuriy91 написав: можно провести аналогии с нашей страной

Как я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

https://www.youtube.com/watch?v=yzLIWelo0mE можно провести аналогии с нашей странойКак я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

Сделал 2 вывода:

Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.



Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом. Сделал 2 вывода:Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 12:42 Starikan написав: 19yuriy91 написав: можно провести аналогии с нашей страной

Как я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

https://www.youtube.com/watch?v=yzLIWelo0mE можно провести аналогии с нашей странойКак я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

Сделал 2 вывода:

Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.



Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом. Сделал 2 вывода:Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом.



По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?

А разве Трамп, Си Цзиньпин или даже Эрдоган боятся Путина?

У Нетаньяху после того как Барак Хусейнович Обама сдал интересы Израиля другого выхода нет как дружить с Путиным. По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?А разве Трамп, Си Цзиньпин или даже Эрдоган боятся Путина?У Нетаньяху после того как Барак Хусейнович Обама сдал интересы Израиля другого выхода нет как дружить с Путиным. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2788 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 13:48 shapo написав: Starikan написав: 19yuriy91 написав: можно провести аналогии с нашей страной

Как я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

https://www.youtube.com/watch?v=yzLIWelo0mE можно провести аналогии с нашей странойКак я погостил в Грузии. Артемий Троицкий

Сделал 2 вывода:

Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.



Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом. Сделал 2 вывода:Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом. По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться? По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?

А что, творческая интеллигенция - не обыватели?

Между прочим, с гостеприимных обывателей Троицкий начал.

Бидзине продалось большинство населения.

В том числе и мелкий бизнес (Саака ликвидировал лоточную торговлю и заставил установить кассовые аппараты), и обыватели, уставшие от войны (с).

А разве Трамп, Си Цзиньпин или даже Эрдоган боятся Путина?

"Боятся" и "стараются не раздражать" - немного разные вещи.

Американцы, конечно, не боятся. Но старались не слишком раздражать фюрера РФ, чтобы иметь противовес Китаю.

Так же, как и раздражать Председателя Си, чтобы иметь противовес РФ.



Китайцы вообще никого не боятся, их слишком много Кроме коронавируса, конечно.



Кто такой Эрдоган, я вообще плохо понимаю.



Первенство тут держит, конечно, Европа. Но это вполне объяснимо, слишком плотная экономическая зависимость (ресурсы, рынок, туристы, нефтедоллары).



У Нетаньяху после того как Барак Хусейнович Обама сдал интересы Израиля другого выхода нет как дружить с Путиным.

У Сталина, после того, как Даладье и Чемберлен не захотели заключать договор против Адольфа, другого выхода не было, как заключить пакт о ненападении.



Насчет Обамы - я не в курсе, что он там сдал. Из разговоров со своими израильскими друзьями я понял, что их больше всего волнуют проблемы бесконечных выборов в кнессет и рост влияния датишных, что влечет за собой рост числа бездельников и дефицита бюджета. А что, творческая интеллигенция - не обыватели?Между прочим, с гостеприимных обывателей Троицкий начал.Бидзине продалось большинство населения.В том числе и мелкий бизнес (Саака ликвидировал лоточную торговлю и заставил установить кассовые аппараты), и обыватели, уставшие от войны (с)."Боятся" и "стараются не раздражать" - немного разные вещи.Американцы, конечно, не боятся. Но старались не слишком раздражать фюрера РФ, чтобы иметь противовес Китаю.Так же, как и раздражать Председателя Си, чтобы иметь противовес РФ.Китайцы вообще никого не боятся, их слишком многоКроме коронавируса, конечно.Кто такой Эрдоган, я вообще плохо понимаю.Первенство тут держит, конечно, Европа. Но это вполне объяснимо, слишком плотная экономическая зависимость (ресурсы, рынок, туристы, нефтедоллары).У Сталина, после того, как Даладье и Чемберлен не захотели заключать договор против Адольфа, другого выхода не было, как заключить пакт о ненападении.Насчет Обамы - я не в курсе, что он там сдал. Из разговоров со своими израильскими друзьями я понял, что их больше всего волнуют проблемы бесконечных выборов в кнессет и рост влияния датишных, что влечет за собой рост числа бездельников и дефицита бюджета. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5427542854295430 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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