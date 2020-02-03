Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Незаконность уголовного преследования Портнова (доказанная в европейских и украинских судах) тебя не парит - тебя парит формальность восстановления его в правах. Форма важнее содержания - 5 лет так жили, а тебе все мало... антироссийская риторика (форма) одновременно с работой Липецкой фабрики (содержание)... европейская риторика (форма) со статусом самой нищей страны Европы (содержание)...
как тебя бомбануло, топ-менеджер ты наш липецкая фабрика, антироссийская риторика, националисты
Ты тоже 5 лет был в командировках ?
Та это тебя бомбит. "Либеральная пресса - российское клише". Ахахахахаха...
А Либеральная партия ВБ, или Канады, случайно - не российское клише?
budivelnik написав:Я довго думав як написати про сьогодні перебуваючих в ордло... Серед них явні сепаратисти-цих під суд однозначно і їх загальна кількість менша 0,3 млн какая разница - цих можна назвати громадянами України , бо і на інших територіях України подібних валом немічні(старші) які не можуть змінити місце проживання по обєктивним причинам - це також громадяни України
От і виходить з точки зору російського пропогАндона волгаря - десятки мільйонів громадян України повинні враховувати думку 0,3 млн явних сепаратистів З моєї точки зору - думка 0,3 млн явних сепарастів-громадян України цікавити не повинна.
Сепаратистів треба судити, а не домовлятися з ними. Точніше колоборантів. Це не сепаратисти. Або знищувати, якщо до суду не можна доставити. Навіть термін "колоборанти", тут не зовсім підходить. Просто бандюки. Сепаратисти і колоборанти, хоч якусь ідеологію мають, а тут кримінал. Тому і колоборанти теж для бандюків "почесне" звання. РФ, як держава опустилася нижче плінтуса, вошкаючися з криміналом. Це вже не держава, а кримінальний гнійник. Це ганьба і приниження власне росіян. Так що Волгарь нехай не марить примарним...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року.
Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.
У зв'язку з цим особливо підкреслюється, що одним з почесних гостей і центральних ораторів на цьому заході був Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка вважається правонаступницею Радянського Союзу.
«На превеликий жаль, на відео, які супроводжували заходи, особливо на тому, де коротко були представлені основні події, що передували початку Другої світової війни та Голокосту, були неточності і була представлена лише часткова картина історичних фактів. Це створило несбалансоване і одностороннє уявлення про реальні події того періоду», - вказує у відкритому листі глава Міжнародного інституту історії Голокосту при меморіалі "Яд ва-Шшем" проф. Дан Міхман.
За його словами, у відеоматеріалах була відсутня тема поділу Польщі між СРСР і нацистської Німеччиною в 1939 році, а також окупація Західної Європи в 1940 році.
Крім того, на представлених картах були вказані невірні кордони Польщі та сусідніх країн. Нарешті, концентраційні табори були помилково кваліфіковані як "табори знищення".
"Відео, використані для заходу, не показують складну картину Другої світової війни і Голокосту, неупередженим вивченням яких постійно зайнятий" Яд ва-Шем ", - підкреслюється в листі.
Професор запевнив, що всі матеріали, які меморіальний центр доводить до громадськості, містять "повну картину складних і неоднозначних подій того періоду".
"Ми приносимо вибачення за прикру помилку, яка сталася, - йдеться в листі Міхман. - Ці відео не відображають позицію" Яд ва-Шем "по цій темі. Меморіальний центр знову підкреслює, що його основне завдання - збереження пам'яті Голокосту на основі історичної правди. ".
Козак-характерник написав:Израильский институт «Яд Вашем» повторно рассмотрит дело о признании митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого (1865-1944 гг.) «Праведником народов мира», если получит неизвестные до сих пор документы и свидетельства, которые по-новому освещают деятельность
Одед Амарант
Как и всякий еврей, переживший Холокост, я остался в живых благодаря нескольким таким чудесам. Главным из них была готовность митрополита Шептицкого укрыть меня в одном из своих монастырей. Мой дядя тоже сделал все возможное во имя моего спасения. Это он, в поисках убежища для меня, установил связь с кем-то из окружения митрополита. И мы отправились к нему.
Я помню как мы вошли в большую комнату, полную книг. Там сидел пожилой человек с длинной белой бородой. Около него стояли два священника. Разговаривая с моим дядей, старик гладил меня по голове. Потом он обратился ко мне, желая узнать, говорю ли я по-украински. Я хорошо знал украинский язык, я научился говорить в дедушкином местечке. Посовещавшись с другими священниками, митрополит Шептицкий дал мне новое имя – Дорко Боровецкий, и передал меня на попечение одному из священников. Это был первый и последний раз, когда я видел митрополита, и последний раз, когда я видел дядю – он был убит во время отступления немцев из Львова солдатами Армии Крайовой.
Несколько дней я находился у священника, потом меня перевезли в мужской монастырь, оттуда на несколько дней в женский, а затем, в течение нескольких месяцев, я жил в деревне у местного священника, благодаря которому я лучше усвоил украинский язык, выучил молитвы и ознакомился с местными обычаями.
Кроме нас на территории монастыря проживала еврейская семья (отец, мать и двое маленьких детей). Они жили и спали в повозке, крытой брезентом, монахи давали им еду. Каждый раз при приближении немцев они вместе с повозкой спасались в лесу.
Поздней осенью 1942 года родители передали Адама одному из монахов-студитов, который пришел за мальчиком по поручению главы Уневского монастыря, Архимандрита Климентия Шептицкого. В монастыре ему дали новое имя, Данило Червынский. Мальчик провел в Уневе почти весь период нацистской оккупации. https://www.yadvashem.org/ru/righteous/ ... chyna.html
Леон Хамайдес
В 1942 году, примерно через год после начала немецкой оккупации Львова, отец привел Леона в Собор Святого Юра. Оттуда мальчика сначала забрали в детский приют в Брюховицах, а затем перевели в монастырь в Уневе, где Леон находился до освобождения.
Козак-характерник написав:По разным подсчетам Андрей Шептицкий спас от 150 до шести тысяч евреев. Вместе с братом он организовывал размещение евреев в монастырях, обеспечивал их новыми документами, одеждой, едой. Известно, что только в один день -- 14 августа 1942 года -- более ста еврейских детей вывезли в монастыри. Немало спасенных до сих пор живут в Израиле, Англии, США и Аргентине.
Во времена Холокоста (1933--1945 гг.) всех, кто помогал евреям, расстреливали целыми семьями. Тем не менее Шептицкого не остановило ни то, что немцы регулярно проводили обыски и ревизии, ни сеть доносчиков, которые за продукты или деньги выслеживали евреев и «сдавали» их немцам. Легче всего было спасти маленькую девочку, сложнее всего -- взрослого мужчину. В монастырях евреи учили украинский язык, обычаи, меняли имена, иногда крестились, поскольку свидетельство о крещении облегчало получение «арийских» документов.
-- Понятно, за что Шептицкого не любят в России и почему некоторые поляки называют его предателем. Но Израиль…
-- Одни израильские историки пишут, что Шептицкий спасал евреев, другие утверждают, что он сотрудничал с нацистами. Пропаганда и политика очернения митрополита, идущие еще от Советского Союза, прижились даже там.
Пример советского мифа о Шептицком: спасением евреев он якобы хотел очистить себя за сотрудничество с немецкими оккупантами и… «завербовать» иудеев в греко-католическую веру. Проблема в том, что голос истории и спасенных долгое время звучал тише, чем голос пропаганды. Многим из тех, кого спас Шептицкий, настолько больно вспоминать случившееся, что они предпочитают молчать.
А человек, посвятивший свою жизнь благодарности братьям Шептицким, к сожалению, недавно умер. Курт Левин, сын львовского раввина, четыре года прятался в греко-католических монастырях. Из благодарности он назвал своих сыновей Андрей и Климентий и очень много сделал для того, чтобы в память о митрополите высадили дерево на аллее праведников.
Другой спасенный, раввин Давид Кагане, описал свою жизнь и спасение в книге, хлопотал о присвоении Андрею Шептицкому статуса «праведник народов мира». Он вошел в комитет «Яд Вашем», но когда дело дошло до голосования за присвоение митрополиту почетного звания… воздержался.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Меморіальний центр "Яд ва-Шем" оприлюднив у понеділок, 3 лютого, безпрецедентне вибачення "за помилкові і тенденційні відео", які демонструвалися під час Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, що відбувся в Єрусалимі 22-23 січня 2020 року. Зокрема, визнано, що в роликах уникнутих стороною питаннях про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни і військових злочинах, скоєних в той період, повідомляють Вєсти Ізраїлю.
Это не ошибки, а боязнь обидеть самого почетного гостя форума - лучшего дружбана израильского премьера (и одновременно дружбана иранских аятолл - ненавистников Израиля).
Удивительно, как весь мир лижет задницу путину.
Впрочем, после того, как лизали Адольфу - это на самом деле неудивительно.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 04 лют, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Сделал 2 вывода: Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.
Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Сделал 2 вывода: Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.
Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом.
По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться? А разве Трамп, Си Цзиньпин или даже Эрдоган боятся Путина? У Нетаньяху после того как Барак Хусейнович Обама сдал интересы Израиля другого выхода нет как дружить с Путиным.
Сделал 2 вывода: Первый - в пользу точки зрения Детройтреда: в нынешнее время обыватели всех стран не отличаются друг от друга и, как послушное стадо, следуют за тем, кто больше даст жратвы, машин, айфонов. Что при этом будет со страной - им глубоко нас..ать.
Второй: весь мир живет под лозунгом "как бы не раздразнить путина". Что перекликается с моим предыдущим постом.
По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?
А что, творческая интеллигенция - не обыватели? Между прочим, с гостеприимных обывателей Троицкий начал. Бидзине продалось большинство населения. В том числе и мелкий бизнес (Саака ликвидировал лоточную торговлю и заставил установить кассовые аппараты), и обыватели, уставшие от войны (с).
А разве Трамп, Си Цзиньпин или даже Эрдоган боятся Путина?
"Боятся" и "стараются не раздражать" - немного разные вещи. Американцы, конечно, не боятся. Но старались не слишком раздражать фюрера РФ, чтобы иметь противовес Китаю. Так же, как и раздражать Председателя Си, чтобы иметь противовес РФ.
Китайцы вообще никого не боятся, их слишком много Кроме коронавируса, конечно.
Кто такой Эрдоган, я вообще плохо понимаю.
Первенство тут держит, конечно, Европа. Но это вполне объяснимо, слишком плотная экономическая зависимость (ресурсы, рынок, туристы, нефтедоллары).
У Нетаньяху после того как Барак Хусейнович Обама сдал интересы Израиля другого выхода нет как дружить с Путиным.
У Сталина, после того, как Даладье и Чемберлен не захотели заключать договор против Адольфа, другого выхода не было, как заключить пакт о ненападении.
Насчет Обамы - я не в курсе, что он там сдал. Из разговоров со своими израильскими друзьями я понял, что их больше всего волнуют проблемы бесконечных выборов в кнессет и рост влияния датишных, что влечет за собой рост числа бездельников и дефицита бюджета.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак." (роль личности в истории никто не отменял)
shapo - Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает. - Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?
proftpd66 “Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич) - Торгуйте тогда тем, чем выгодней. Если физически не в состоянии не нарушать Законы.
19yuriy91 "Кто платит - тот и заказывает музыку". А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48 "Ссылка на миллион!" Советская школа - "товар-деньги-товар" Последующая - "деньги -товар-деньги" При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно. Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти". А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)
budivelnik - Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"? - Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)
Козак-характерник - Богу - божье, а кесарю-кесарево. При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, https://patrioty.org.ua/society/khity-t ... 13797.html вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...
То може вернемося до своїх баранів?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 04 лют, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.