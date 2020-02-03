Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Starikan - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак." (роль личности в истории никто не отменял)
shapo - Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает. - Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?
proftpd66 “Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич) - Торгуйте тогда тем, чем выгодней. Если физически не в состоянии не нарушать Законы.
19yuriy91 "Кто платит - тот и заказывает музыку". А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48 "Ссылка на миллион!" Советская школа - "товар-деньги-товар" Последующая - "деньги -товар-деньги" При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно. Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти". А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)
budivelnik - Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"? - Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)
Козак-характерник - Богу - божье, а кесарю-кесарево. При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...
То може вернемося до своїх баранів?
Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина. Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.
Волгарь Найдите ответ, если не понимаете сути тирады:
Для Вас одни и те же слова - имеют обратный смысл и содержание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Starikan - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак." (роль личности в истории никто не отменял)
shapo - Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает. - Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?
proftpd66 “Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич) - Торгуйте тогда тем, чем выгодней. Если физически не в состоянии не нарушать Законы.
19yuriy91 "Кто платит - тот и заказывает музыку". А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48 "Ссылка на миллион!" Советская школа - "товар-деньги-товар" Последующая - "деньги -товар-деньги" При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно. Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти". А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)
budivelnik - Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"? - Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)
Козак-характерник - Богу - божье, а кесарю-кесарево. При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...
То може вернемося до своїх баранів?
Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина. Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.