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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5428542954305431 Додано: Вів 04 лют, 2020 15:23 Kudrjavuy написав: Starikan

- Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."

(роль личности в истории никто не отменял)



shapo

- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.

- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?



proftpd66

“Если будешь торговать ты елеем,

Можешь стать вполне полезным евреем…”

(А. Галич)

- Торгуйте тогда тем, чем выгодней.

Если физически не в состоянии не нарушать Законы.



19yuriy91

"Кто платит - тот и заказывает музыку".

А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48

"Ссылка на миллион!"

Советская школа - "товар-деньги-товар"

Последующая - "деньги -товар-деньги"

При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.

Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".

А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)



budivelnik

- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?

- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)



Козак-характерник

- Богу - божье, а кесарю-кесарево.

При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...





То може вернемося до своїх баранів? - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."(роль личности в истории никто не отменял)- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?“Если будешь торговать ты елеем,Можешь стать вполне полезным евреем…”(А. Галич)- Торгуйте тогда тем, чем выгодней.Если физически не в состоянии не нарушать Законы."Кто платит - тот и заказывает музыку".А причина куда банальней:"Ссылка на миллион!"Советская школа - "товар-деньги-товар"Последующая - "деньги -товар-деньги"При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путёмпротиворечащему Законам.(любым Законам Государства)- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)- Богу - божье, а кесарю-кесарево.При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...

Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.

Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья. Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья. Волгарь Повідомлень: 7533 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 16:06 Волгарь

Найдите ответ, если не понимаете сути тирады:



Для Вас одни и те же слова - имеют обратный смысл и содержание. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7713 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 16:12 Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Starikan

- Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."

(роль личности в истории никто не отменял)



shapo

- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.

- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?



proftpd66

“Если будешь торговать ты елеем,

Можешь стать вполне полезным евреем…”

(А. Галич)

- Торгуйте тогда тем, чем выгодней.

Если физически не в состоянии не нарушать Законы.



19yuriy91

"Кто платит - тот и заказывает музыку".

А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48

"Ссылка на миллион!"

Советская школа - "товар-деньги-товар"

Последующая - "деньги -товар-деньги"

При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.

Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".

А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)



budivelnik

- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?

- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)



Козак-характерник

- Богу - божье, а кесарю-кесарево.

При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...





То може вернемося до своїх баранів? - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."(роль личности в истории никто не отменял)- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?“Если будешь торговать ты елеем,Можешь стать вполне полезным евреем…”(А. Галич)- Торгуйте тогда тем, чем выгодней.Если физически не в состоянии не нарушать Законы."Кто платит - тот и заказывает музыку".А причина куда банальней:"Ссылка на миллион!"Советская школа - "товар-деньги-товар"Последующая - "деньги -товар-деньги"При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путёмпротиворечащему Законам.(любым Законам Государства)- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)- Богу - божье, а кесарю-кесарево.При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...

Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.

Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья. Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.

Одна проблема - источник ваших цифр Одна проблема - источник ваших цифр Renee Повідомлень: 65 З нами з: 22.10.19 Подякував: 17 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5428542954305431 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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