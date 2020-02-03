Kudrjavuy написав:

- Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."(роль личности в истории никто не отменял)- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?“Если будешь торговать ты елеем,Можешь стать вполне полезным евреем…”(А. Галич)- Торгуйте тогда тем, чем выгодней.Если физически не в состоянии не нарушать Законы."Кто платит - тот и заказывает музыку".А причина куда банальней:"Ссылка на миллион!"Советская школа - "товар-деньги-товар"Последующая - "деньги -товар-деньги"При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путёмпротиворечащему Законам.(любым Законам Государства)- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)- Богу - божье, а кесарю-кесарево.При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...