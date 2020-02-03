Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Starikan - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак." (роль личности в истории никто не отменял)
shapo - Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает. - Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?
proftpd66 “Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич) - Торгуйте тогда тем, чем выгодней. Если физически не в состоянии не нарушать Законы.
19yuriy91 "Кто платит - тот и заказывает музыку". А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48 "Ссылка на миллион!" Советская школа - "товар-деньги-товар" Последующая - "деньги -товар-деньги" При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно. Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти". А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)
budivelnik - Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"? - Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)
Козак-характерник - Богу - божье, а кесарю-кесарево. При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...
То може вернемося до своїх баранів?
Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина. Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.
Волгарь Найдите ответ, если не понимаете сути тирады:
Для Вас одни и те же слова - имеют обратный смысл и содержание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Starikan - Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак." (роль личности в истории никто не отменял)
shapo - Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает. - Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?
proftpd66 “Если будешь торговать ты елеем, Можешь стать вполне полезным евреем…” (А. Галич) - Торгуйте тогда тем, чем выгодней. Если физически не в состоянии не нарушать Законы.
19yuriy91 "Кто платит - тот и заказывает музыку". А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48 "Ссылка на миллион!" Советская школа - "товар-деньги-товар" Последующая - "деньги -товар-деньги" При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно. Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти". А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)
budivelnik - Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"? - Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)
Козак-характерник - Богу - божье, а кесарю-кесарево. При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...
То може вернемося до своїх баранів?
Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина. Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав: По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?
А что, творческая интеллигенция - не обыватели? Между прочим, с гостеприимных обывателей Троицкий начал. Бидзине продалось большинство населения. В том числе и мелкий бизнес (Саака ликвидировал лоточную торговлю и заставил установить кассовые аппараты), и обыватели, уставшие от войны (с).
Кто такой Эрдоган, я вообще плохо понимаю. Насчет Обамы - я не в курсе, что он там сдал. Из разговоров со своими израильскими друзьями я понял, что их больше всего волнуют проблемы бесконечных выборов в кнессет и рост влияния датишных, что влечет за собой рост числа бездельников и дефицита бюджета.
1) Что значит "продались"? Они что, обещали Саакашвили хранить верность до гроба как жена? Надоел, не выполнил обещания, иди гуляй. Тем более Грузия во многом рекламная картинка, реальная жизнь отличается от его рассказов 2) Эрдоган это новый турецкий султан мечтающий о новой Османской империи и конкурент Ирана за сферы влияния на Б-В. С Россией он то дружит, то воюет пока на дипломатические фронте и точно "раздражать" её не боится 3) Датишные в Израиле очень разные. Их пособия и влияние в Израиле сильно преувеличены. Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно
премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что он был выбран благодаря тому, что прекрасно зарекомендовал себя на фоне других руководителей областей, выполняя те или иные поручения Кабмина.
Недолго же он пробыл в должности губернатора
2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго». 2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»
Что это дает. Этим Законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения, в частности, в статью 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.