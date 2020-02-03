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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5428542954305431
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:23

  Kudrjavuy написав:Starikan
- Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."
(роль личности в истории никто не отменял)

shapo
- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.
- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?

proftpd66
“Если будешь торговать ты елеем,
Можешь стать вполне полезным евреем…”
(А. Галич)
- Торгуйте тогда тем, чем выгодней. :lol:
Если физически не в состоянии не нарушать Законы.

19yuriy91
"Кто платит - тот и заказывает музыку".
А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48
"Ссылка на миллион!"
Советская школа - "товар-деньги-товар"
Последующая - "деньги -товар-деньги"
При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.
Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".
А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)

budivelnik
- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?
- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)

Козак-характерник
- Богу - божье, а кесарю-кесарево.
При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...


То може вернемося до своїх баранів? :oops:

Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.
Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:06

Волгарь
Найдите ответ, если не понимаете сути тирады:

Для Вас одни и те же слова - имеют обратный смысл и содержание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:12

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Starikan
- Люди везде одинаковые. Стадо баранов, всё зависит от того, кто у них "вожак."
(роль личности в истории никто не отменял)

shapo
- Антисемитизм и ненависть никто кроме Вас не раздувает.
- Если Вы "контужены", то почему я обязан плохо относиться к своим детям, внукам?

proftpd66
“Если будешь торговать ты елеем,
Можешь стать вполне полезным евреем…”
(А. Галич)
- Торгуйте тогда тем, чем выгодней. :lol:
Если физически не в состоянии не нарушать Законы.

19yuriy91
"Кто платит - тот и заказывает музыку".
А причина куда банальней: https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48
"Ссылка на миллион!"
Советская школа - "товар-деньги-товар"
Последующая - "деньги -товар-деньги"
При чём все насильно ущербны. Ибо в каждой ликвидировано промежуточное связующее звено. Попытка навязать Государству любую из этих моделей делает его физически зависимым. Зависимым от того, кто владеет влиянием на промежуточное звено вычеркнутое насильно.
Отсюда слово "экономика Государства" - для всех остаётся... "вкрасти 100 карбованців, тай втекти".
А реальную "экономику" в Украине только ... - вернее "зарабатывают" на советских остатках, при чём только путём только противоречащему Законам.(любым Законам Государства)

budivelnik
- Волгарь когда то должен "отрыгивать своего Геббельса"?
- Ведь лично у него "всё хорошо" - есть "бутылка коньяка и палка салями".(чего я уверен многие себе не позволяют)

Козак-характерник
- Богу - божье, а кесарю-кесарево.
При чём эту формулу Галичина вивчила гарно, вони патологічно нікому не вірять, тому там неможливо мати високо-технологічне підприємство-бізнес, справу, де було б задіяно велика кількість люду. У той же час надати кожному "маленьку свою справу", але у великий системі - ? Нащо чекати коли прийде німець, чи чех. чи мадяр, чи поляк,...


То може вернемося до своїх баранів? :oops:

Насчет Гебельса, Я ВСЕГДА ПИШУ 100%-Ю ПРАВДУ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - ВСЕГДА ОПИРАЮСЬ НА ЦИФРЫ. В отличии от 99,9% постов на форуме, где вместо цифр - слухи/сплетни/кто-что сказал/я так думаю. Отсюда и уровень аналитики. Если же она (правда) противоречит тому, что Вам рассказывают по ТВ или в Сети - не моя вина.
Колбасу же предпочитаю Брауншвейгскую, а из коньяков Курвазье XO. Но и то и другое позволяю себе очень редко - вредно для здоровья.

Одна проблема - источник ваших цифр :wink:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:53

  Renee написав:Одна проблема - источник ваших цифр :wink:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:56

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи

Ренат Кузьмин
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

https://112.ua/mnenie/nabu-vozbudilo-de ... 23815.html

Даже смайликов не буду ставить.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:01

  Starikan написав:
  shapo написав: По-моему, Троицкий вещал не о обывателях, а о так называемой творческой интеллигенции которая продается первая при всех режимах - от нацистского и коммунистического до нынешнего путинского и порошенковского. Почему грузины должны чем-то отличаться?

А что, творческая интеллигенция - не обыватели?
Между прочим, с гостеприимных обывателей Троицкий начал.
Бидзине продалось большинство населения.
В том числе и мелкий бизнес (Саака ликвидировал лоточную торговлю и заставил установить кассовые аппараты), и обыватели, уставшие от войны (с).

Кто такой Эрдоган, я вообще плохо понимаю.
Насчет Обамы - я не в курсе, что он там сдал. Из разговоров со своими израильскими друзьями я понял, что их больше всего волнуют проблемы бесконечных выборов в кнессет и рост влияния датишных, что влечет за собой рост числа бездельников и дефицита бюджета.

1) Что значит "продались"? Они что, обещали Саакашвили хранить верность до гроба как жена? Надоел, не выполнил обещания, иди гуляй. Тем более Грузия во многом рекламная картинка, реальная жизнь отличается от его рассказов
2) Эрдоган это новый турецкий султан мечтающий о новой Османской империи и конкурент Ирана за сферы влияния на Б-В. С Россией он то дружит, то воюет пока на дипломатические фронте и точно "раздражать" её не боится
3) Датишные в Израиле очень разные. Их пособия и влияние в Израиле сильно преувеличены. Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:58

Ітогі подвєдьом. 2020-02-04

Ітогі подвєдьом. 2020-02-04

1) Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300
Дорого нынче моносброд содержать

Депутатов предыдущих созывов перестанут допускать в кулуары Рады
О - открытость

В комитете Рады обеспокоены законопроектом о дезинформации
Члены комитета от Слуги народа выступили с заявлением о необходимости доработать законопроект

Законопроект не надо дорабатывать, а полностью отклонять

2) На должность вице-премьера - министра развития общин и территорий назначен Денис Шмыгаль
премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что он был выбран благодаря тому, что прекрасно зарекомендовал себя на фоне других руководителей областей, выполняя те или иные поручения Кабмина.

Недолго же он пробыл в должности губернатора
2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»

Вот и Ахметовские начали подтягиваться

3) Кабмин внес в Раду проект о частичной приватизации УЗ и Нафтогаза
Хммм ...

Отдельную платежку за доставку газа обещают убрать
Я не понимаю этого шума вокруг платёжки за доставку газа.
За доставку газа и ранее платилось

4) Зеленский разрешил "Укравтодору" брать в долг под госгарантии
Долги под госгарантии - это зло

5) Офис генпрокурора продлил досудебное следствие по делу Шеремета до апреля
А какая была пресс-конференция, Бубочка, Рюкзакян представили обвиняемых.
А вот оно чё опять, надо продлить следствие, потому что доказательств нет.

Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому
Трубу опять выбросили на мороз

6) НБУ привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны
Правоохранительные органы получили право на доступ об операциях клиентов без решения суда, согласно закона.
НБУ только привёл нормативку в соотвествии с законом
Что это дает. Этим Законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения, в частности, в статью 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

7) Чехия никогда не признает аннексию Крыма Россией – глава чешского МИД

8) Для читателей ТГ
Анонимные каналы в Telegram. Карта связей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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