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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5429543054315432
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22

  lapay написав:
  shapo написав:Самозванный политобозреватель во множественном числе вышел на вечернюю смену

Дехто обіцяв взагалі в цій гілці не писати. Зарікалась ворона гімно клювати... :)


Так бы и сделал если бы этот пост не удалили как и многие другие.
А самозванного политинформатора одобряете за его ежедневные вы-серы, объективный писатель?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:23

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-04


Самозванный политобозреватель во множественном числе вышел на вечернюю смену

Куда тебе следует идти, ты сам знаешь


Так ты тут работаешь или на общественных началах?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:24

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:
Самозванный политобозреватель во множественном числе вышел на вечернюю смену

Куда тебе следует идти, ты сам знаешь


Так ты тут работаешь или на общественных началах?

Иди на х...
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:29

  shapo написав:Самозванный политобозреватель во множественном числе вышел на вечернюю смену
Так ты тут работаешь или на общественных началах?



  pesikot написав:Иди на х...


Скажи правду хоть раз в жизни, убогий
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