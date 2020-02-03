Так бы и сделал если бы этот пост не удалили как и многие другие.
А самозванного политинформатора одобряете за его ежедневные вы-серы, объективный писатель?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:22
Так бы и сделал если бы этот пост не удалили как и многие другие.
А самозванного политинформатора одобряете за его ежедневные вы-серы, объективный писатель?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:23
Так ты тут работаешь или на общественных началах?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:24
Иди на х...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:29
Скажи правду хоть раз в жизни, убогий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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