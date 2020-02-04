Replay
Иди работай.
Это если вкратце
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:25
Replay
Иди работай.
Это если вкратце
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:29
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35
По факту приезда ультраправых националистов из Германии есть возражения ?
Хорошо, подставлять свою щёку под удар. Когда удар в ЛНР, а щека во Львове
Что-то ты не проповедуешь в ЛНР и ДНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:38
Це Ви про що?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:41
Вообще-то историю сегодня пытается переписать Польша. А Макрону, президенту страны, в которой на стороне Гитлера воевало больше граждан, чем в сопротивлении, лучше жевать, чем говорить. Путину, как большому совкофилу, незачем переписывать историю ВМВ, в которой СССР - победившая сторона.
А разве эту же нишу сегодня не занял ПЕС? Да, формально идеологической составляющей в документах партии не найдешь. Но по составу представителей, их риторике и законопроектам - национализм самый настоящий.
Ты же сам выше писал об ФСБ-шной Свободе Так что поддерживает и в Украине из-под тишка...
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:47
Re: Політичні дискусії
Націоналісти проти ЄС, так що не перекручуй. На правому фланзі є Свобода, Правий сектор, Демократична сокира і тому подібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50
Насчет выборов - вы слишком категоричны. Результат волнует пенсионеров и других, сидящих на бюджете, а именно с таким контингентом я общаюсь. И сама процедура выборов - это огромные бюджетные расходы.
Мой приятель, живущий в Афуле, боится Хезболлы, Хамас до него не достает
И не возмущается, что лечится у израильских арабов и обслуживается медсестрами-арабками. Потому что понимает, что врачей (и тем более медсестер) не хватает (правда, семейный врач у него русскоязычная).
Рост цен - это само собой. Строительный бум, дома у них растут как грибы, сейчас он и 1к не смог бы купить.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:54
Завидуй молча.
По закону о возвращении я хоть завтра могу туда уехать,но не могу т.к. люблю свою мать и Украину
Изучай лучше мою биографию.
У меня только один сын.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:58
Всё, согласно путинской истории.
Франция не воевала. Сопротивления не было.
Но Путин не пересматривает историю. Нет, ни разу.
Ты явно в школе прогуливал уроки истории.
Топ-менеджер ты наш.
Лучше слушать, чем говорить.
Твоя легенда о директоре по развитию опять развалилась
Это твои фантазии. Сам придумал
Но по факту твоих фантазий. Ты оправдываешь национализм одной немецкой партии
Это ваша ФСБ-контора поддерживает Свободу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:07
Любой заСССРанец напишет о зависти.
Любой, без исключения
Я тебе писал, нацисту, что ты не уехал в Израиль, потому что твоя мама не хочет уезжать. И ты от этого страдаешь. Потому и злой такой
И Украину ты не любишь
Тебя здесь держит только мама. Которая не хочет переезжать в Израиль. А тебя, великовозрастного дятла, это напрягает
Так что, не переводи личные проблемы на других
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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