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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5431543254335434>
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:25

Replay
Иди работай.
Это если вкратце
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:29

  pesikot написав:Replay
Иди работай.
Это если вкратце

Коротко. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:35

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Replay
Иди работай.
Это если вкратце

Коротко. :P


По факту приезда ультраправых националистов из Германии есть возражения ?
Хорошо, подставлять свою щёку под удар. Когда удар в ЛНР, а щека во Львове

Что-то ты не проповедуешь в ЛНР и ДНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:38

  pesikot написав:По факту приезда ультраправых националистов из Германии есть возражения ?

Це Ви про що?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:41

  pesikot написав:1) Путин хочет переписать историю Второй мировой – Макрон
Президент Франции также добавил, что надо «защищать историю от всех попыток фальсификации независимо от того, какая страна является автором этой фальсификации».


Вообще-то историю сегодня пытается переписать Польша. А Макрону, президенту страны, в которой на стороне Гитлера воевало больше граждан, чем в сопротивлении, лучше жевать, чем говорить. Путину, как большому совкофилу, незачем переписывать историю ВМВ, в которой СССР - победившая сторона.

  pesikot написав:zRadio, эти немецкие националисты при власти. В отличии от украинских "националистов" типа ФСБ-ешной Свободы


А разве эту же нишу сегодня не занял ПЕС? Да, формально идеологической составляющей в документах партии не найдешь. Но по составу представителей, их риторике и законопроектам - национализм самый настоящий.

  pesikot написав:РФ поддерживает националистов по всей Европе.
Но воююет с "националистами" в Украине.


Ты же сам выше писал об ФСБ-шной Свободе :mrgreen: Так что поддерживает и в Украине из-под тишка...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:47

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А разве эту же нишу сегодня не занял ПЕС? Да, формально идеологической составляющей в документах партии не найдешь. Но по составу представителей, их риторике и законопроектам - национализм самый настоящий.

Націоналісти проти ЄС, так що не перекручуй. На правому фланзі є Свобода, Правий сектор, Демократична сокира і тому подібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50

  shapo написав:Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно

Насчет выборов - вы слишком категоричны. Результат волнует пенсионеров и других, сидящих на бюджете, а именно с таким контингентом я общаюсь. И сама процедура выборов - это огромные бюджетные расходы.

Мой приятель, живущий в Афуле, боится Хезболлы, Хамас до него не достает 8)
И не возмущается, что лечится у израильских арабов и обслуживается медсестрами-арабками. Потому что понимает, что врачей (и тем более медсестер) не хватает (правда, семейный врач у него русскоязычная).

Рост цен - это само собой. Строительный бум, дома у них растут как грибы, сейчас он и 1к не смог бы купить.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:54

  shapo написав:Что ты занервничал так?
Хотя ты молодец что перестал писать о себе в множественном числе и называть свои вы-серы итогами дня


  pesikot написав:Ты в своей ненависти, что не можешь выехать в Израиль, тронулся умом.
Но и в Израиле тебя не ждут, потому что ты нацист и расист
И на этой почве, ты конкретно поехал крышей


Завидуй молча.
По закону о возвращении я хоть завтра могу туда уехать,но не могу т.к. люблю свою мать и Украину

  shapo написав:А то, потом твоим обоим сыновьям, будет трудно содержать е$анувшего папу :)


Изучай лучше мою биографию.
У меня только один сын.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:58

  zРадио написав:
  pesikot написав:1) Путин хочет переписать историю Второй мировой – Макрон
Президент Франции также добавил, что надо «защищать историю от всех попыток фальсификации независимо от того, какая страна является автором этой фальсификации».


Вообще-то историю сегодня пытается переписать Польша. А Макрону, президенту страны, в которой на стороне Гитлера воевало больше граждан, чем в сопротивлении, лучше жевать, чем говорить. Путину, как большому совкофилу, незачем пересматривать историю ВМВ, в которой СССР - победившая сторона.

Всё, согласно путинской истории.
Франция не воевала. Сопротивления не было.
Но Путин не пересматривает историю. Нет, ни разу.
Ты явно в школе прогуливал уроки истории.

Топ-менеджер ты наш.
Лучше слушать, чем говорить.
Твоя легенда о директоре по развитию опять развалилась :)

  zРадио написав:
  pesikot написав:zRadio, эти немецкие националисты при власти. В отличии от украинских "националистов" типа ФСБ-ешной Свободы


А разве эту же нишу сегодня не занял ПЕС? Да, формально идеологической составляющей в документах партии не найдешь. Но по составу представителей, их риторике и законопроектам - национализм самый настоящий.

Это твои фантазии. Сам придумал
Но по факту твоих фантазий. Ты оправдываешь национализм одной немецкой партии

  zРадио написав:
  pesikot написав:РФ поддерживает националистов по всей Европе.
Но воююет с "националистами" в Украине.


Ты же сам выше писал об ФСБ-шной Свободе :mrgreen: Так что поддерживает и в Украине из-под тишка...

Это ваша ФСБ-контора поддерживает Свободу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:07

  shapo написав:Завидуй молча.
По закону о возвращении я хоть завтра могу туда уехать,но не могу т.к. люблю свою мать и Украину

Любой заСССРанец напишет о зависти.
Любой, без исключения

Я тебе писал, нацисту, что ты не уехал в Израиль, потому что твоя мама не хочет уезжать. И ты от этого страдаешь. Потому и злой такой
И Украину ты не любишь

Тебя здесь держит только мама. Которая не хочет переезжать в Израиль. А тебя, великовозрастного дятла, это напрягает

Так что, не переводи личные проблемы на других :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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