Большинство депутатов «Слуги народа» пошли против позиции Президента Украины.
Бубочка гарантировал табачным фабрикам не прохождение закона "маржи Холодова"
Напиздел, как обычно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:14
И об инвестициях
Бубочка гарантировал табачным фабрикам не прохождение закона "маржи Холодова"
Напиздел, как обычно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16
"Русским" пенсионерам ничего от этих выборов не светит как и всегда по двум причинам:
1) Их уже неоднократно надували "русские" партии начиная от Исраэль- ба-Алия Н.Щаранского и заканчивая Наш дом Израиль А.Либермана.
2) "Русская" диаспора не представляет из себя однородное целое как эфиопская или датишная которая по указанию своих старейшин или раввинов и голосует как прикажут, и на демонстрацию выходит тысячами как в СССР на Первомайскую. Молодые "русские" успешно интегрируются в социум и на подачки от государства не надеются в отличие от эфиопов и пр. потребителей пособий.Поэтому и пенсионерам с "русской" улицы ничего не перепадает от общего пирога.
1) К сожалению, ракеты из Газы уже долетают до Тель-Авива и жена с внучкой уже один раз пряталась в своем доме в бомбоубежище при объявлении Цева Адом.
Хезболла вообще может покрыть ракетами уже всю территорию Израиля вплоть до Эйлата.
Поэтому я и писал что у Нетаньягу мало шансов в третьих выборах т.к. он идет на поводу у европейцев и американцев затягивая проблему Газы и рискует получить в итоге войну на два фронта.
2) Арабских врачей как и вообще арабов полно на севере ( это к тем кто рассказывает о расистском Израиле),хотя есть и центре, и на юге. В Афуле работает приятель сына травматолог. Хотел ехать в Канаду, но сейчас дали хорошую должность и передумал.
Там несколько причин.
И стоимость отвода земли ( их мэры тоже погрязли в взятках как в Украине), и количество прибывающих в страну, и малая конкуренция у кабланов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:17
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22
Троллятина, уроки истории в школе прогуливала ты! За сколько дней Франция капитулировала, сколько прошло времени с момента капитуляции до появления французской дивизии СС и сколько - до появления первого полка Сопротивления, сколько держался режим Виши? Отвечай!
Неправда - осуждаю! Но дела до немецких националистов мне, и правда, меньше, чем до украинских.
Претензия не по адресу - здесь есть форумчане и из РФ, и из числа любителей Свободы. Поговори с Волгарем и Ethereum
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 лют, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22
Про мать я писал здесь сам. И понятие "не хочет" сильно отличается от понятия "не может". Тем более что пока сын уехал на 1 год работать в Австралию мне там делать нечего.
А Украину я в отличие от тебя и др. здешних порохоботов раскалывающих ее по языковому и др. признаков и откровенно оскорбляющих ее законно избранного президента люблю и буду тыкать тебя в твое дерьмо которое ты тут выливаешь тоннами.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 04 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22
Это та самая жена, у которой научная пенсия в 1600 грн и она никак не может прожить на неё ?
Но может приехать в Израиль, чтобы ты рассказал о том, как она пряталась в бомбоубежище
Ты просто пи** обыкновенный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25
Клоун-расследователь.
Так я ведь работаю и неплохо зарабатываю, по крайней мере на билет в 300 баксов найду минимум раз в месяц.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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