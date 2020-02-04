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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5431543254335434
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:14

И об инвестициях

Голосование по «марже Холодова» нарушило единство фракции «Слуга народа»
Большинство депутатов «Слуги народа» пошли против позиции Президента Украины.

Бубочка гарантировал табачным фабрикам не прохождение закона "маржи Холодова"

Напиздел, как обычно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

  shapo написав:Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно


  Starikan написав:Насчет выборов - вы слишком категоричны. Результат волнует пенсионеров и других, сидящих на бюджете, а именно с таким контингентом я общаюсь. И сама процедура выборов - это огромные бюджетные расходы.


"Русским" пенсионерам ничего от этих выборов не светит как и всегда по двум причинам:
1) Их уже неоднократно надували "русские" партии начиная от Исраэль- ба-Алия Н.Щаранского и заканчивая Наш дом Израиль А.Либермана.
2) "Русская" диаспора не представляет из себя однородное целое как эфиопская или датишная которая по указанию своих старейшин или раввинов и голосует как прикажут, и на демонстрацию выходит тысячами как в СССР на Первомайскую. Молодые "русские" успешно интегрируются в социум и на подачки от государства не надеются в отличие от эфиопов и пр. потребителей пособий.Поэтому и пенсионерам с "русской" улицы ничего не перепадает от общего пирога.

  Starikan написав:Мой приятель, живущий в Афуле, боится Хезболлы, Хамас до него не достает 8)
И не возмущается, что лечится у израильских арабов и обслуживается медсестрами-арабками. Потому что понимает, что врачей (и тем более медсестер) не хватает (правда, семейный врач у него русскоязычная).

1) К сожалению, ракеты из Газы уже долетают до Тель-Авива и жена с внучкой уже один раз пряталась в своем доме в бомбоубежище при объявлении Цева Адом.
Хезболла вообще может покрыть ракетами уже всю территорию Израиля вплоть до Эйлата.
Поэтому я и писал что у Нетаньягу мало шансов в третьих выборах т.к. он идет на поводу у европейцев и американцев затягивая проблему Газы и рискует получить в итоге войну на два фронта.

2) Арабских врачей как и вообще арабов полно на севере ( это к тем кто рассказывает о расистском Израиле),хотя есть и центре, и на юге. В Афуле работает приятель сына травматолог. Хотел ехать в Канаду, но сейчас дали хорошую должность и передумал.

  Starikan написав:Рост цен - это само собой. Строительный бум, дома у них растут как грибы, сейчас он и 1к не смог бы купить.


Там несколько причин.
И стоимость отвода земли ( их мэры тоже погрязли в взятках как в Украине), и количество прибывающих в страну, и малая конкуренция у кабланов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:17

Re: Політичні дискусії

Эрдоган объяснил, почему здоровался с почетным караулом в Киеве словами "Слава Украине!"
"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат")", - заявил президент Турции.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22

  pesikot написав:Всё, согласно путинской истории.
Франция не воевала. Сопротивления не было.
Но Путин не пересматривает историю. Нет, ни разу.
Ты явно в школе прогуливал уроки истории.


Троллятина, уроки истории в школе прогуливала ты! За сколько дней Франция капитулировала, сколько прошло времени с момента капитуляции до появления французской дивизии СС и сколько - до появления первого полка Сопротивления, сколько держался режим Виши? Отвечай!

  pesikot написав:Ты оправдываешь национализм одной немецкой партии

Неправда - осуждаю! Но дела до немецких националистов мне, и правда, меньше, чем до украинских.

  pesikot написав:Это ваша ФСБ-контора поддерживает Свободу

Претензия не по адресу - здесь есть форумчане и из РФ, и из числа любителей Свободы. Поговори с Волгарем и Ethereum
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 лют, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22

  shapo написав:Завидуй молча.
По закону о возвращении я хоть завтра могу туда уехать,но не могу т.к. люблю свою мать и Украину


  pesikot написав:Я тебе писал, нацисту, что ты не уехал в Израиль, потому что твоя мама не хочет уезжать. И ты от этого страдаешь. Потому и злой такой
И Украину ты не любишь.
Тебя здесь держит только мама. Которая не хочет переезжать в Израиль. А тебя, великовозрастного дятла, это напрягает.
Так что, не переводи личные проблемы на других :)


Про мать я писал здесь сам. И понятие "не хочет" сильно отличается от понятия "не может". Тем более что пока сын уехал на 1 год работать в Австралию мне там делать нечего.
А Украину я в отличие от тебя и др. здешних порохоботов раскалывающих ее по языковому и др. признаков и откровенно оскорбляющих ее законно избранного президента люблю и буду тыкать тебя в твое дерьмо которое ты тут выливаешь тоннами.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 04 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:22

  shapo написав:1) К сожалению, ракеты из Газы уже долетают до Тель-Авива и жена с внучкой уже один раз пряталась в своем доме в бомбоубежище при объявлении Цева Адом.

Это та самая жена, у которой научная пенсия в 1600 грн и она никак не может прожить на неё ?
Но может приехать в Израиль, чтобы ты рассказал о том, как она пряталась в бомбоубежище

Ты просто пи** обыкновенный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:25

  pesikot написав:
  shapo написав:1) К сожалению, ракеты из Газы уже долетают до Тель-Авива и жена с внучкой уже один раз пряталась в своем доме в бомбоубежище при объявлении Цева Адом.

Это та самая жена, у которой научная пенсия в 1600 грн и она никак не может прожить на неё ?
Но может приехать в Израиль, чтобы ты рассказал о том, как она пряталась в бомбоубежище

Ты просто пи** обыкновенный :)


Клоун-расследователь.
Так я ведь работаю и неплохо зарабатываю, по крайней мере на билет в 300 баксов найду минимум раз в месяц.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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