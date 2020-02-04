Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

shapo написав: Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно Выборы в Кнессет как и в любой стране мало кого волнуют, а вот проблема безопасности юга подвергаемого обстрелам и поджогом Хамас и трусливая политика Биби в отношении палестинцев и местных израильских арабов равно как рост цен на продукты и жилье надоела точно

Starikan написав: Насчет выборов - вы слишком категоричны. Результат волнует пенсионеров и других, сидящих на бюджете, а именно с таким контингентом я общаюсь. И сама процедура выборов - это огромные бюджетные расходы. Насчет выборов - вы слишком категоричны. Результат волнует пенсионеров и других, сидящих на бюджете, а именно с таким контингентом я общаюсь. И сама процедура выборов - это огромные бюджетные расходы.

Starikan написав: Мой приятель, живущий в Афуле, боится Хезболлы, Хамас до него не достает

И не возмущается, что лечится у израильских арабов и обслуживается медсестрами-арабками. Потому что понимает, что врачей (и тем более медсестер) не хватает (правда, семейный врач у него русскоязычная). Мой приятель, живущий в Афуле, боится Хезболлы, Хамас до него не достаетИ не возмущается, что лечится у израильских арабов и обслуживается медсестрами-арабками. Потому что понимает, что врачей (и тем более медсестер) не хватает (правда, семейный врач у него русскоязычная).

Starikan написав: Рост цен - это само собой. Строительный бум, дома у них растут как грибы, сейчас он и 1к не смог бы купить. Рост цен - это само собой. Строительный бум, дома у них растут как грибы, сейчас он и 1к не смог бы купить.

"Русским" пенсионерам ничего от этих выборов не светит как и всегда по двум причинам:1) Их уже неоднократно надували "русские" партии начиная от Исраэль- ба-Алия Н.Щаранского и заканчивая Наш дом Израиль А.Либермана.2) "Русская" диаспора не представляет из себя однородное целое как эфиопская или датишная которая по указанию своих старейшин или раввинов и голосует как прикажут, и на демонстрацию выходит тысячами как в СССР на Первомайскую. Молодые "русские" успешно интегрируются в социум и на подачки от государства не надеются в отличие от эфиопов и пр. потребителей пособий.Поэтому и пенсионерам с "русской" улицы ничего не перепадает от общего пирога.1) К сожалению, ракеты из Газы уже долетают до Тель-Авива и жена с внучкой уже один раз пряталась в своем доме в бомбоубежище при объявлении Цева Адом.Хезболла вообще может покрыть ракетами уже всю территорию Израиля вплоть до Эйлата.Поэтому я и писал что у Нетаньягу мало шансов в третьих выборах т.к. он идет на поводу у европейцев и американцев затягивая проблему Газы и рискует получить в итоге войну на два фронта.2) Арабских врачей как и вообще арабов полно на севере ( это к тем кто рассказывает о расистском Израиле),хотя есть и центре, и на юге. В Афуле работает приятель сына травматолог. Хотел ехать в Канаду, но сейчас дали хорошую должность и передумал.Там несколько причин.И стоимость отвода земли ( их мэры тоже погрязли в взятках как в Украине), и количество прибывающих в страну, и малая конкуренция у кабланов.