Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс- конференции, сообщает корреспондент Укринформа.
"Не могу не вспомнить о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста Яд-Вашем присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман 21 января обратился с письмом к руководителю израильского института «Яд Вашем» с просьбой накануне Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому почетное звание «Праведника народов мира».
В обращении главного раввина говорится, что митрополит Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине, и обращает внимание на то, что Шептицкий не только давал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал их крестить, чтобы сохранить их для еврейского народа.
Асман также назвал абсурдной ситуацию, при которой младший брат митрополита архимандрит Климентий Шептицкий, а также игуменья Елена Витер, которые выполняли прямые указания митрополита Андрея Шептицкого, получили почетные звания «Праведников народов мира» от «Яд Вашем», а митрополит, который стоял во главе этой крайне рискованной для жизни операции, его не получил.
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман на аргументы института против присвоения звания митрополиту (что глава церкви приветствовал приход немецких войск во Львов и якобы «благословил дивизию СС «Галичина» - ред.) отметил, что нет ни единого подлинного документа, подтверждающего факт «благословения дивизии», и что спасение еврейских детей важнее.
Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января находится с рабочим визитом в Республике Польша, где принимает участие в памятных мероприятиях в г. Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
П.С. Раввин Давид Кагане скрывался в Митрополичьих палатах три года, работая в библиотеке. Из его воспоминаний о Митрополите: «Когда я говорю, что Андрей Шептицкий был святым, я не преувеличиваю. Я знаю, что качества, которые творят истинного святого, настолько редки, что их почти не существует. Но граф Шептицкий обладал ими всеми». До войны на Западной Украине проживало свыше 870 тыс. евреев, к 1944 году – 17 тыс. Среди спасённых митрополитом были дети главного раввина Львова, будущего министра иностранных дел Польши и будущий полковник израильской армии. Однако комитет израильского мемориального комплекса жертвам Холокоста «Яд-ва-Шем» (Иерусалим) пока что отказывается присвоить Шептицкому статус Праведника Мира. В мае 2008 года, после долгих дебатов, еврейская община Украины автономно признала митрополита Шептицкого Праведником Мира. В честь этого возле центральной синагоги Киева было высажено так называемое «Дерево жизни».
– Они [Комитет Яд ва-Шем] его не признают, потому что он благословил дивизию СС-Галичина. Это правда, что он её благословил. Но они не уничтожали евреев. Были наши люди, работавшие в полиции. Были садисты. Нельзя сказать, что все были ангелами. Но митрополит Шептицкий этого не благословил и написал то славное письмо: «Не убий». В котором предостерегает против братоубийственной активности, а также против уничтожения невинных людей. Есть много евреев за то, чтобы его провозгласить Праведником Мира. К примеру, Адам Ротфельд, экс-министр иностранных дел Польши. Я, когда был более подвижным, встречал евреев в Англии, Польше, Украине: людей, которые «за».
Антидефамаційна ліга, американська організація боротьби з антисемітизмом, повідомила, що нагородила посмертно за «відвагу і героїзм у порятунку євреїв» у часи Другої світової війни митрополита Андрея Шептицького, який у ті часи очолював Українську греко-католицьку церкву.