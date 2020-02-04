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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5429543054315432 Додано: Вів 04 лют, 2020 21:51 Starikan написав: Давайте завязывать с израильскими проблемами, нам от них ни тепло, ни холодно. Давайте завязывать с израильскими проблемами, нам от них ни тепло, ни холодно.



А я их тут и не поднимаю.

Просто местные "любители" евреев его частенько мусируют и я вынужден реагировать на ту чушь которую они транслируют набравшись ее в инетовских помойках



Starikan написав: И вообще в Украине, помимо "национализма", полно других более важных проблем. И вообще в Украине, помимо "национализма", полно других более важных проблем.



Совершенно верно.

Вот только их никто из власть имущих принципиально в течение 28 лет не решает предпочитая вытаскивать мову, декоммунизацию, историю, а последние несколько лет и веру.

А местные "патриоты" их тупо повторяют.



Starikan написав: А pesikot ежедневно дает полезную информацию, я ТВ не смотрю и новостных сайтов специально не читаю. Новости черпаю в основном из ссылок на разных форумах. А pesikot ежедневно дает полезную информацию, я ТВ не смотрю и новостных сайтов специально не читаю. Новости черпаю в основном из ссылок на разных форумах.

Его инфа содержит очень однобокую инфу да еще с его комментами.

Возможно, она вам и нравится, но мне нет. Кроме того, с какого бодуна он ранее писал (сегодня ,наконец, заткнулся) о себе в множественном числе и с многозначительностью "подведем итоги". А я их тут и не поднимаю.Просто местные "любители" евреев его частенько мусируют и я вынужден реагировать на ту чушь которую они транслируют набравшись ее в инетовских помойкахСовершенно верно.Вот только их никто из власть имущих принципиально в течение 28 лет не решает предпочитая вытаскивать мову, декоммунизацию, историю, а последние несколько лет и веру.А местные "патриоты" их тупо повторяют.Его инфа содержит очень однобокую инфу да еще с его комментами.Возможно, она вам и нравится, но мне нет. Кроме того, с какого бодуна он ранее писал (сегодня ,наконец, заткнулся) о себе в множественном числе и с многозначительностью "подведем итоги". Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2793 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 22:08 shapo написав: Starikan написав: А pesikot ежедневно дает полезную информацию, я ТВ не смотрю и новостных сайтов специально не читаю. Новости черпаю в основном из ссылок на разных форумах. А pesikot ежедневно дает полезную информацию, я ТВ не смотрю и новостных сайтов специально не читаю. Новости черпаю в основном из ссылок на разных форумах. Его инфа содержит очень однобокую инфу да еще с его де-бильными комментами.

Возможно, она вам и нравится, но мне нет. Кроме того, с какого бодуна он ранее писал (сегодня ,наконец, заткнулся) о себе в множественном числе и с многозначительностью "подведем итоги". Его инфа содержит очень однобокую инфу да еще с его де-бильными комментами.Возможно, она вам и нравится, но мне нет. Кроме того, с какого бодуна он ранее писал (сегодня ,наконец, заткнулся) о себе в множественном числе и с многозначительностью "подведем итоги".

Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16616 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 22:19 Шептицький Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведника народов мира" .



Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс- конференции, сообщает корреспондент Укринформа.



"Не могу не вспомнить о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста Яд-Вашем присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал Зеленский.



Как сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман 21 января обратился с письмом к руководителю израильского института «Яд Вашем» с просьбой накануне Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому почетное звание «Праведника народов мира».



В обращении главного раввина говорится, что митрополит Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине, и обращает внимание на то, что Шептицкий не только давал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал их крестить, чтобы сохранить их для еврейского народа.



Асман также назвал абсурдной ситуацию, при которой младший брат митрополита архимандрит Климентий Шептицкий, а также игуменья Елена Витер, которые выполняли прямые указания митрополита Андрея Шептицкого, получили почетные звания «Праведников народов мира» от «Яд Вашем», а митрополит, который стоял во главе этой крайне рискованной для жизни операции, его не получил .



Главный раввин Украины Моше Реувен Асман на аргументы института против присвоения звания митрополиту (что глава церкви приветствовал приход немецких войск во Львов и якобы «благословил дивизию СС «Галичина» - ред.) отметил, что нет ни единого подлинного документа, подтверждающего факт «благословения дивизии», и что спасение еврейских детей важнее .



Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января находится с рабочим визитом в Республике Польша, где принимает участие в памятных мероприятиях в г. Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.



П.С. Раввин Давид Кагане скрывался в Митрополичьих палатах три года, работая в библиотеке. Из его воспоминаний о Митрополите: «Когда я говорю, что Андрей Шептицкий был святым, я не преувеличиваю. Я знаю, что качества, которые творят истинного святого, настолько редки, что их почти не существует. Но граф Шептицкий обладал ими всеми». До войны на Западной Украине проживало свыше 870 тыс. евреев, к 1944 году – 17 тыс. Среди спасённых митрополитом были дети главного раввина Львова, будущего министра иностранных дел Польши и будущий полковник израильской армии. Однако комитет израильского мемориального комплекса жертвам Холокоста «Яд-ва-Шем» (Иерусалим) пока что отказывается присвоить Шептицкому статус Праведника Мира. В мае 2008 года, после долгих дебатов, еврейская община Украины автономно признала митрополита Шептицкого Праведником Мира . В честь этого возле центральной синагоги Киева было высажено так называемое «Дерево жизни».



– Они [Комитет Яд ва-Шем] его не признают, потому что он благословил дивизию СС-Галичина. Это правда, что он её благословил. Но они не уничтожали евреев. Были наши люди, работавшие в полиции. Были садисты. Нельзя сказать, что все были ангелами. Но митрополит Шептицкий этого не благословил и написал то славное письмо: «Не убий». В котором предостерегает против братоубийственной активности, а также против уничтожения невинных людей. Есть много евреев за то, чтобы его провозгласить Праведником Мира. К примеру, Адам Ротфельд, экс-министр иностранных дел Польши. Я, когда был более подвижным, встречал евреев в Англии, Польше, Украине: людей, которые «за».



Антидефамаційна ліга, американська організація боротьби з антисемітизмом, повідомила, що нагородила посмертно за «відвагу і героїзм у порятунку євреїв» у часи Другої світової війни митрополита Андрея Шептицького, який у ті часи очолював Українську греко-католицьку церкву . https://www.adl.org/news/press-releases ... during-the Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс- конференции, сообщает корреспондент Укринформа."Не могу не вспомнить о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста Яд-Вашем присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал Зеленский.Как сообщалось, главный раввин Украины Моше Реувен Асман 21 января обратился с письмом к руководителю израильского института «Яд Вашем» с просьбой накануне Международного Дня памяти жертв Холокоста и 75-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц присвоить митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому почетное звание «Праведника народов мира».В обращении главного раввина говорится, что митрополит Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине, и обращает внимание на то, что Шептицкий не только давал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал их крестить, чтобы сохранить их для еврейского народа.Главный раввин Украины Моше Реувен Асман на аргументы института против присвоения звания митрополиту (что глава церкви приветствовал приход немецких войск во Львов и якобы «благословил дивизию СС «Галичина» - ред.) отметил, что нет ни единого подлинного документа, подтверждающего факт «благословения дивизии», и чтоКак известно, Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января находится с рабочим визитом в Республике Польша, где принимает участие в памятных мероприятиях в г. Освенцим, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.П.С. Раввин Давид Кагане скрывался в Митрополичьих палатах три года, работая в библиотеке. Из его воспоминаний о Митрополите: «Когда я говорю, что Андрей Шептицкий был святым, я не преувеличиваю. Я знаю, что качества, которые творят истинного святого, настолько редки, что их почти не существует. Но граф Шептицкий обладал ими всеми». До войны на Западной Украине проживало свыше 870 тыс. евреев, к 1944 году – 17 тыс. Среди спасённых митрополитом были дети главного раввина Львова, будущего министра иностранных дел Польши и будущий полковник израильской армии. Однако комитет израильского мемориального комплекса жертвам Холокоста «Яд-ва-Шем» (Иерусалим) пока что отказывается присвоить Шептицкому статус Праведника Мира.. В честь этого возле центральной синагоги Киева было высажено так называемое «Дерево жизни».– Они [Комитет Яд ва-Шем] его не признают, потому что он благословил дивизию СС-Галичина. Это правда, что он её благословил. Но они не уничтожали евреев. Были наши люди, работавшие в полиции. Были садисты. Нельзя сказать, что все были ангелами. Но митрополит Шептицкий этого не благословил и написал то славное письмо: «Не убий». В котором предостерегает против братоубийственной активности, а также против уничтожения невинных людей. Есть много евреев за то, чтобы его провозгласить Праведником Мира. К примеру, Адам Ротфельд, экс-министр иностранных дел Польши. Я, когда был более подвижным, встречал евреев в Англии, Польше, Украине: людей, которые «за». Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27506 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 23:00 Starikan написав: Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится

Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.

Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".

Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2793 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 00:01 shapo написав: Starikan написав: Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится

Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.

Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".

Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%.Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...".Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же

Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.

Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусь )



Могла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.

У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.



Но эта тема уже исчерпана. Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами.Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусьМогла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане.У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.Но эта тема уже исчерпана. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16616 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 00:16



Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року



Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239376/



Нарід всё еще полон надежд. Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 рокуДеталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.Нарід всё еще полон надежд. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16616 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 02:04 Starikan написав: НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи



Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"



https://112.ua/mnenie/nabu-vozbudilo-de ... 23815.html



Даже смайликов не буду ставить. НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощиРенат КузьминНародный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"Даже смайликов не буду ставить.

Это к "шуму о импичменте", - пройдут выборы в США дело "закроют". Это к "шуму о импичменте", - пройдут выборы в США дело "закроют". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7719 З нами з: 20.09.12 Подякував: 661 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 02:10 Starikan написав: Нарід всё еще полон надежд. Нарід всё еще полон надежд.

Этому способствует тёплая зима.

На пороге лета настроения вынуждено поменяются. Этому способствует тёплая зима.На пороге лета настроения вынуждено поменяются. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7719 З нами з: 20.09.12 Подякував: 661 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 02:10 shapo

В целом за пост

Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.

А вот то, что инфа однобокая вполне справедливо. О комментах вообще говорить не приходится. Уже писал - школьная политинформация периода развитого социализма.



Что касается прошедших выборов, согласен с Вами. Не хотел продолжения той же политики. К сожалению, пока серьёзных изменений нет. Окончательно надежду пока не потерял. О своём выборе не жалею в любом случае - либо ничего не поменяется (на что пока похоже), либо будут изменения к лучшему. Из этих соображений и голосовал.

Что касается достаточно высокого рейтинга Зе и "Слуг народа", мне кажется, это не из-за "Нарід всё еще полон надежд". Партия, конечно, так себе, но остальные ... У "Слуг" пока нет определённой идеологии, но установившаяся и устоявшаяся идеология остальных меня не устраивает.



Кстати, о политике и пропаганде. Простенький, но достаточно яркий и характерный пример. Помню, при Азирове один год резко подскочила цена на гречку. Сколько было шума и вони, об этом не писал, разве что сильно ленивый. Отметились все политики (в т.ч. и Юля). Азаров принимал "экстренные меры", закупили большую партию, кажется, в Казахстане. Сейчас цена на ту же гречку поднялась про сравнению с летом в 2-3 раза и ... полная тишина. В целом за пост viewtopic.php?p=4862203#p4862203 "+".Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.А вот то, что инфа однобокая вполне справедливо. О комментах вообще говорить не приходится. Уже писал - школьная политинформация периода развитого социализма.Что касается прошедших выборов, согласен с Вами. Не хотел продолжения той же политики. К сожалению, пока серьёзных изменений нет. Окончательно надежду пока не потерял. О своём выборе не жалею в любом случае - либо ничего не поменяется (на что пока похоже), либо будут изменения к лучшему. Из этих соображений и голосовал.Что касается достаточно высокого рейтинга Зе и "Слуг народа", мне кажется, это не из-за "Нарід всё еще полон надежд". Партия, конечно, так себе, но остальные ... У "Слуг" пока нет определённой идеологии, но установившаяся и устоявшаяся идеология остальных меня не устраивает.Кстати, о политике и пропаганде. Простенький, но достаточно яркий и характерный пример. Помню, при Азирове один год резко подскочила цена на гречку. Сколько было шума и вони, об этом не писал, разве что сильно ленивый. Отметились все политики (в т.ч. и Юля). Азаров принимал "экстренные меры", закупили большую партию, кажется, в Казахстане. Сейчас цена на ту же гречку поднялась про сравнению с летом в 2-3 раза и ... полная тишина. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15317 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2020 05:11 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.



Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року



Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239376/



Нарід всё еще полон надежд. Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 рокуДеталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.Нарід всё еще полон надежд.



Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.

Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.

Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно. Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся.Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества.Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15079 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3927 раз. Подякували: 5983 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5429543054315432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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