Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Я же противник избрания Квартала-95 на руководство страной, поэтому мне и нравится
Я тоже не поклонник их творчества, но ещё 5 лет терпеть Порошенко не хотел как и 73%. Поэтому и проголосовал за него во втором туре как президента, но не его партию в надежде "А вдруг...". Пока похоже что ошибся, хотя если бы не пошёл вообще голосовать результат был бы тот же
Квартал-95 - исключительно продукт шоу- и интернет-технологий перед выборами. Лично я - консерватор, принцип "а вдруг" - это не моё. Тем более, что я не из числа "отчаявшихся и уставших" (с) и тем более не их защитник (поэтому в депутаты не гожусь )
Могла быть ЮВТ, но она изрядно подпортила свой имидж появлением на креслице на майдане. У антимайдановцев - самим появлением, у сторонников Майдана - попыткой примазаться. А так у нее было всё в порядке - при ее премьерстве жилось неплохо, перешла в оппозицию к ПАПе, социалистка.
Но эта тема уже исчерпана.
1) Грамотная раскрутка - современная технология, в ней ничего плохого нет. Всё равно на выборах покупается кот в мешке при любой политрекламе, древней или современной. 2) Утверждать что при ЮВТ жилось неплохо, значит, полностью игнорировать внешние обстоятельства. Ющенко этот псевдо-подьем тоже приписывает себе забывая упомянуть что это всего-навсего приход спекулятивных денег в страну который закончился с началом мирового кризиса 2008г 3) ЮВТ при всем казалось бы многолетнем опыте в политике зачастую ведёт себя как начинающая попадая впросак - от нелепых нарядов раздражающих слабую половину Украины до хихикания при Путине. Но, самое главное, это отсутствие у неё каких-либо принципов при которых она идёт на самые невероятные союзы во имя достижения власти и, как следствие, неразборчивость в кадрах. Ведь практически все негодяи украинской политики прошли через её партию. Поэтому не понимаю как можно не видеть очевидных вещей, продолжать за неё голосовать и считать что это лучший вариант чем "А вдруг..."
ЛАД написав:shapo В целом за пост viewtopic.php?p=4862203#p4862203 "+". Только небольшое уточнение. За "мы", "подведем итоги" и т.п. предъявлять претензии не стоит - это достаточно принятая форма, к примеру, в научных статьях, "якать" не принято.
Наверное, меня неправильно учили в аспирантуре, но я всегда считал что нужно чётко указывать кому принадлежит результат. И местоимение "мы" отличается от безличной формы относящийся к прошлому коллективному результату
Starikan написав:Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.
Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року
Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%. https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/4/7239376/
Нарід всё еще полон надежд.
Мне кажется сомнительными данные Слуги народа. Если в период парламентской компании, я знал лично очень многих, кто поддерживал Слугу народа, то сейчас абсолютно все поменяли свое мнение. Причем это разные люди от продавцов до весьма небедных людей. Все поменяли, а рейтинг доверия соцконтор якобы не поменялся. Понятно, что личное общение это песчинка в рамках страны, но это настроение разных слоев общества. Думаю, соцконторы бабки рубят, тем более достоверно проверить их данные выборами в ближайшее время невозможно.
И у меня такое же ощущение. Похоже, социология стала окончательно продажной девкой капитализма, и не только в Украине, а и в США